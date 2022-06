Les injections de Rafael Nadal indignent: «Dans le dopage, il y a la définition et il y a la liste rouge»

Outre la victoire, ce sont ses déclarations d’après match qui font aujourd’hui débat. Lorsque la journaliste et ancienne joueuse pro Barbara Schett lui a demandé combien d’injections il a reçu pendant le tournoi, Nadal a répondu "C’est mieux que tu ne le saches pas!" L’athlète espagnol a en effet reçu de nombreuses injections, probablement de xylocaïne selon le docteur Olivier Rouillon interviewé par l’Equipe , pour anesthésier la douleur dans son pied gauche. Atteint du syndrome Muller-Weiss, une maladie dégénérative et incurable qui se traduit par la déformation d’un des os de la partie centrale du pied, celui-ci le fait souffrir depuis 2005.

Une différence de réglementation selon les sports

Si ces pratiques sont autorisées dans le tennis, plusieurs sportifs se sont offusqués. Parmi eux, les coureurs cyclistes français Thibaut Pinot et Guillaume Martin pour qui les injections de corticoïdes sont interdites. Ces médicaments reproduisent les effets anti inflammatoires de la cortisone, une hormone naturellement sécrétée par le corps humain. "Ce qu’a fait Nadal aurait été impossible dans le vélo, et je trouve ça normal. Si on est malade ou blessé, on ne court pas, on ne fait pas de compétition, ça me semble du bon sens." a argumenté Guillaume Martin lors d’un entretien avec le journal l’Equipe. Les deux cyclistes ont signé la charte de Mouvement pour un cyclisme crédible (MPCC), interdisant aux coureurs de recevoir des injections pendant les compétitions. Créée en 2007, cette association a pour objectif de redorer le blason du cyclisme terni par différentes polémiques de dopage dans les décennies passées.

La question du dopage dans le tennis

La frontière entre traitement médical et dopage est parfois floue. Pour Gilles Goetghebuer, rédacteur en chef du magazine Sport & Vie et spécialiste des questions de dopage, les injections reçues par Rafael Nadal durant la quinzaine de Roland Garros se situent dans une zone grise. "Dans le dopage, il y a la définition et il y a la liste rouge. Dans la définition, le dopage ce sont des produits ou des procédés qui permettent d’élever artificiellement le niveau de performance à des degrés qu’on n’atteindrait pas sans avoir recours à ces produits. Au niveau des institutions, il n’existe pas au sein de l’Agence mondiale antidopage (AMA) une définition du dopage. Pour eux, le dopage c’est la liste rouge. Dans cette liste figure un tas de produits qui sont clairement interdits et si on les consomme on sera considéré comme dopé."

Dans le cas de Rafael Nadal, cette pratique n’est pas considérée comme du dopage par la réglementation du tennis mondial. "Le règlement a été durci en janvier, l’usage des corticoïdes est interdit sauf ‘autorisation à usage thérapeutique’ (AUT), si on a un mot de son médecin on peut y recourir." détaille Gilles Goetghebuer. "Tenir le coup pendant un après-midi ce n’est pas de la santé, c’est de la médecine où on soigne la performance, on ne soigne pas la personne. Quand on fait des efforts comme en tennis ou dans le sport en général sur des pièces articulaires déjà usées, on favorise une usure encore plus rapide. Ce n’est pas pour son bien physique qu’on lui fait des infiltrations." précise t-il. Le champion espagnol a d’ailleurs annoncé qu’il s’agissait d’un cas exceptionnel pour ce tournoi qui lui tient particulièrement à cœur. Il doit tenter un nouveau traitement pour son pied à partir de cette semaine.

Cette différence de traitement entre le tennis et le cyclisme s’explique selon Gilles Goetghebuer par l’histoire du dopage dans ces deux sports. "Dans le cyclisme c’est différent, il y a eu tellement d’histoires tristes de personnes qui ont été empoisonnées par les corticoïdes. On a eu sous les yeux les ravages qu’ils pouvaient causer. Dans le tennis ou dans le foot, le dopage est beaucoup plus pernicieux, on n’en parle pas souvent."