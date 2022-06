Opposé au Français Gabriel Debru (16 ans, 1,95 m!), le défi semblait compliqué mais pas insurmontable vu le niveau de jeu affiché par le jeune Belge pendant la semaine.

Il rentrait d’ailleurs parfaitement dans sa rencontre en s’offrant plusieurs occasions de prendre les devants. Incapable toutefois de convertir l’une de ses cinq balles de break dans les deux premiers jeux de service de son adversaire, c’est le Français qui concrétisait le premier (4-2). Gilles Arnaud Bailly réagissait immédiatement pour recoller à quatre jeux partout. La manche devait se jouer au tie-break. Et, à ce petit jeu, c’est Gabriel Debru qui se montrait le plus efficace (7-6). Cruel pour le joueur du TC Visé qui a dominé ce premier set.

Mis en confiance, le Français jouait relâché et s’envolait à 0-40 sur le service du Belge. Ce dernier parvint à écarter trois balles de break, pas la quatrième. Mais comme il l’a montré à plusieurs reprises lors des tours précédents, Bailly s’appuyait sur un mental de fer pour égaliser puis se sortir d’un 3e jeu mal embarqué (2-1).

Las, c’est encore Debru qui allait réussir le break pour mener 4-3 et finalement arracher les deux derniers jeux.

Le Belge s’incline 7-6, 6-3, mais peut être fier de son parcours, lui qui venait pour découvrir Roland-Garros sans réel objectif de résultat. "J’ai bien entamé la rencontre mais il a été meilleur que moi dans les moments importants", analysait Gilles Arnaud Bailly. "C’est dommage mais c’est le tennis. Parfois, même si ce n’est évidemment pas agréable, c’est bien de perdre pour voir ce que tu dois améliorer. J’aurai en tout cas passé une semaine géniale et pris de l’expérience. Rien que ce samedi, pouvoir jouer sur le court Simonne-Mathieu, c’était incroyable."

Sur le plan mental, le Belge a été impeccable. "Je travaille avec un coach mental. C’est important pour moi, ça me permet de mieux profiter de mes matchs. Je suis aussi plus calme sur le terrain", détaille le joueur de 16 ans, qui rentrait déjà ce samedi soir en Belgique. "Je vais me reposer ces prochains jours mais mes examens débutent la semaine prochaine. J’aime l’école, j’ai besoin de garder une vie sociale, de voir mes amis."

Grâce à sa performance, il devrait intégrer le top 10 mondial juniors. De quoi lui ouvrir la porte des tournois à 15 000 dollars. Mais avant, il y aura Wimbledon. "Je n’ai jamais joué sur gazon donc je ne sais pas à quoi m’attendre. Mais je suis sûr que je vais beaucoup m’amuser", sourit-il. C’est tout ce qu’on lui souhaite.