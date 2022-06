Roland-Garros - Rafael Nadal après l'abandon de Zverev: "Le voir pleurer dans le vestiaire était difficile"

Le troisième joueur mondial s’écroulait ensuite sur la terre battue tout en ne pouvant pas cacher sa douleur, une larme coulant le long de sa joue. Meurtri dans sa chair, Alexander Zverev, à cet instant, a déjà compris que son excellent tournoi est terminé, alors qu’il bousculait un Nadal bien plus brouillon que face à Novak Djokovic mais qui s’accrochait sur chaque balle après avoir remporté le premier set dix à huit au tie-break.

Directement entouré par le service médical du tournoi et un Rafael Nadal venu très sportivement aux nouvelles en traversant le terrain, Alexander Zverev s’est relevé mais quitta le central de Roland-Garros en chaise roulante sous les applaudissements du public. Depuis sa cabine de commentatrice, Justine Henin, par ses paroles, exprimait l’avis général: "Personne n’a envie de voir des images comme celles-là dans un tel tournoi, un tel match. Nous sommes tous touchés par cette blessure. Il y avait une grosse intensité physique dans cette partie qui peut expliquer cet accident. C’est dur pour Zverev. L’Allemand doit gagner dix fois le premier set avec un Rafael Nadal qui souffrait avec l’humidité et les balles lourdes qui giclaient moins que d’habitude. Zverev a fait le jeu, les points et les fautes. Nadal, sans briller, a été constant et c’est cela qui paie au moment de demander l’addition du premier set. Rafa était là mentalement mais on voit qu’il a souffert."

Pas autant qu’Alexander Zverev qui, après plusieurs minutes dans le vestiaire avec les médecins et Rafael Nadal, offre l’image du tournoi en revenant sur le court Philippe-Chatrier. Un retour en béquilles sous une standing-ovation pour serrer la main de l’arbitre. Après une franche et très amicale accolade avec Rafael Nadal, le natif de Hambourg salue le public et quitte l’arène tel un gladiateur blessé.

Rafael Nadal est, lui, un peu penaud. L’Espagnol, qui fêtait ses 36 ans ce vendredi, désirait plus que tout au monde décrocher un ticket pour sa quatorzième finale à Roland-Garros. Mais pas comme cela. Cette qualification, le Majorquin aurait 10000 fois préféré la glaner après un âpre combat et non suite à l’abandon de son adversaire.

"C’est très dur pour lui, je suis triste pour lui , lança le regard un peu perdu l’homme aux 21 titres du Grand Chelem. Sascha disputait un excellent match. C’est un bon collègue et je sais combien il travaille dur pour remporter un jour un Grand Chelem. Je suis d’ailleurs certain qu’il en gagnera plusieurs. Je lui souhaite un bon rétablissement. On jouait depuis plus de trois heures et le deuxième set n’était même pas terminé. Je me trouvais face à un grand défi avec un Sascha de ce niveau en face de moi. Défi très grand quand Sascha joue comme cela."

Homme on ne peut plus fair-play, Rafael Nadal avait la gorge serrée quand il évoquait les minutes passées avec Zverev dans le vestiaire avant son abandon: "Le voir pleurer était un moment difficile. Je suis désolé pour lui. C’est terrible de terminer le match comme cela sur une blessure. J’espère qu’il va vite revenir sur le circuit. Sascha, je le croise souvent dans les vestiaires, on s’entraîne souvent ensemble. Si vous êtes humain, ce n’est pas possible d’être heureux après une telle qualification. Être en finale de Roland-Garros c’est un rêve mais j’aurais vraiment préféré y arriver autrement."

Toujours est-il qu’après ce tournoi, l’Espagnol devrait prendre un peu de repos.Selon le journal Marca, Rafael Nadal ferait même l’impasse sur Wimbledon.