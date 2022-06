Roland-Garros: Daria Kasatkina bat Veronika Kudermetova et rejoint les demi-finales

Elle a éliminé Veronika Kudermetova (WTA 29) en deux manches 6-4 et 7-6 (7/5) mercredi en début d'après-midi après 2 heures et 8 minutes de jeu. Kasatkina disputait à 25 ans seulement son 3e quart de finale en Grand Chelem, après celui en 2018 déjà à Roland-Garros et la même année à Wimbledon. Ce sera sa première demi-finale dans un Majeur.