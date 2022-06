L’édito | Roland-Garros 2022: profitons au maximum de Rafael Nadal tant qu’il est encore là...

Balayé dans le premier set et dans le dur physiquement en 1/8e face au jeune Auger-Aliassime, qu’il a battu en 4h21 au bout de cinq manches, on n’ira pas jusqu’à écrire qu’on ne donnait pas chère de la peau de Nadal face à Novak Djokovic, mais on se demandait comment il allait pouvoir trouver les ressources en vue de tenir la distance face au combat homérique qui l’attendait contre le numéro 1 mondial...

Après quatre sets - dont une manche de près d’1h30 (!) - et à nouveau plus de quatre heures de jeu (4h12) face au Serbe , force est de constater que l’Espagnol en avait encore sous le pied… Sous un des deux pieds à tout le moins, parce que l’autre - le gauche - ne rassure toujours pas, à la lecture des déclarations d’après match . "Si on n’est pas capable de trouver une solution, ça va devenir super difficile", a-t-il même reconnu.

Ne cassons pas l’ambiance d’une nuit qualifiée d’inoubliable par Nadal. Et profitons plutôt de l’instant présent, tant que le héros de Roland-Garros est toujours en activité. Et toujours en course pour une 14e couronne sur cette terre parisienne qu’il chérit corps et âme.

Après-demain, c’est le tombeur du phénomène Alcaraz qui l'attend dans le dernier carré, Zverev. Le jour de son 36e anniversaire, "Rafa" pourrait s’offrir une 30e finale en Grand Chelem.