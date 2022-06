Justine Henin fête ses 40 ans: retour sur 10 moments marquants d’une vie de championne

L’ancienne reine du circuit a rangé ses raquettes les 26 janvier 2011 au soir d’une carrière assez courte mais tellement bien remplie: sept titres en Grand Chelem, deux Masters, une médaille d’or aux Jeux olympiques, un titre en Fed Cup et une place de numéro un mondiale durant 117 semaines.

Mais, sa plus grande victoire, elle l’a conquise loin des terrains. À 40 ans, Justine Henin est devenue une personne incroyablement normale: maman de deux merveilleux enfants et épouse de Benoît Bertuzzo. Sa plus belle réussite.

À l’occasion de son passage dans la quarantaine, nous avons retracé le fil de cette destinée exceptionnelle avec son mentor et ami de toujours, Carlos Rodriguez. Une complicité qui remonte à 26 ans!