Roland-Garros: Kudermetova rejoint Kasatkina en quarts, Greet Minnen file en quarts du double

La Russe Kasatkina, évoluant sous bannière neutre, 20e mondiale et tête de série N.20 du deuxième tournoi du Grand Chelem, s’est imposée 6-2, 6-2 en 1 heure et 20 minutes face à l’Italienne Camila Giorgi, 30e mondiale et tête de série N.28, en ouverture de programme sur la terre battue du Court Suzanne-Lenglen.