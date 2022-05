Roland-Garros: Carlos Alcaraz écarte Karen Khachanov et affrontera Alexander Zverev en quarts

En quarts de finale, la tête de série N.6 du tournoi parisien affrontera l’Allemand Alexander Zverev, N.3 mondial et tête de série N.3, qui s’est imposé en trois sets 7-6 (13/11), 7-5, 6-3 contre un autre Espagnol Bernabe Zapata Miralles, 131e mondial et issu des qualifications, plus tôt dimanche.