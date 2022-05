Nadal-Djokovic en night session à Roland-Garros: comment regarder la rencontre depuis la Belgique?

1. En Wallonie, les abonnés à Proximus TV ont un accès gratuit à Eurosport 1 NL. Sur le canal 380 de votre décodeur, vous pourrez suivre le choc tant attendu. Bien évidemment les commentaires seront en néerlandais et il faut être abonné chez Proximus. Si vous êtes client chez VOO, malheureusement, vous devrez vous passer de cette option.

2. La formule suivante est payante en vous abonnant au Eurosport Player. Via le site internet ( https://www.eurosportplayer.com/ ) ou l’application vous pouvez vous abonner (6,99 euros pour un mois) et suivre toutes les rencontres de Roland-Garros, même celles disputées en soirée. Avec cette option, vous pourrez suivre le match de mardi soir depuis votre téléphone, tablette, ordinateur ou TV connectée mais une fois de plus, les commentaires ne seront pas disponibles en français. Selon vos préférences, vous pourrez suivre ces rencontres en néerlandais, anglais, allemand, italien, espagnol voire polonais, danois ou suédois.

3. Certains diront que cette technique est légale mais elle ne l’est pas vraiment. Pour suivre Roland-Garros sur Amazon Prime Vidéo, il faut être géolocalisé en France - où la rencontre est disponible en clair et gratuitement sans création de compte - car la plateforme n'a pas les droits de diffusion en Belgique. Il est possible de contourner ce barrage en installant un VPN (via le paiement d’un abonnement) sur votre ordinateur qui fera croire aux diffuseurs que vous habitez bien en France. L’installation d’un VPN est légale. Mais installer un VPN et l’utiliser pour regarder des contenus qui ne sont pas disponibles dans votre pays, non.

4. De nombreux sites de paris en ligne proposent de pouvoir suivre des rencontres sportives en streaming. En vous créant un compte sur Betfirst, par exemple, et en le créditant d’un euro, vous pourrez suivre le match Nadal-Djokovic.

5. Les sites de streaming. Mais là vous serez clairement dans l’illégalité avec une qualité souvent absente.

6. Via l’IPTV vous aurez accès à la chaîne Prime d’Amazon. Bien évidemment c’est aussi illégal.

Faites votre choix.