Blessé lors de son match perdu contre Hubert Hurkacz, David Goffin devient-il fragile?

À 31 ans, David Goffin n’est-il pas en train de payer les nombreux efforts consentis depuis des années pour évoluer au plus haut niveau? L’avenir nous le dira mais il ne fait aucun doute que vu son style de jeu qui demande une condition physique exemplaire, son amour du travail bien fait et le boulot réalisé depuis plusieurs mois pour revenir à son meilleur niveau, l’ancien n°7 mondial n’a pas chômé et n’a pas ménagé son principal outil de travail, son corps. Un corps qui l’a abandonné alors qu’il livrait un bon début de match face à Hurkacz: "Je m’étais déjà fait mal à la fin de mon match contre Frances Tiafoe au niveau de la hanche gauche. C’était un peu tendu dans cette zone et mon kiné y avait travaillé pendant deux jours. Et là, j’ai aggravé la gêne que j’avais. Je ne voulais pas abandonner, car c’est un tournoi du Grand Chelem et qu’il y avait beaucoup de monde pour m’encourager. C’était mission impossible. J’avais trop mal. Je ne pouvais plus bouger. C’est dommage, mais il n’y a rien à faire."