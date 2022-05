Roland-Garros: Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés en 8es de finale du double à Paris

La paire belge de Coupe Davis a en effet été battue en 8es de finale par le Brésilien Rafael Matos (ATP 52 en double), 26 ans, et l’Espagnol David Vega Hernandez (ATP 57 en double), 27 ans, au bout d’un match très serré: 6-4, 3-6 et 7-6 (10/6). La partie a duré deux heures et 20 minutes.