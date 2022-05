Maryna Zanevska et Kimberley Zimmerman en quarts de finale du double

La paire belge s'est qualifiée dimanche pour les quarts de finale du simple dames du deuxième Grand Chelem de la saison après avoir battu au 3e tour la Taïwanaise Latisha Shan et l'Australienne Samantha Stosur en trois sets 1-6, 6-3, 6-4. La rencontre, disputée sur la terre battue du Court Simonne-Matthieu, a duré 1 heure et 48 minutes. Maryna Zanevska et Kimberley Zimmerman affronteront pour une place dans le dernier carré l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettonne Jelena Ostapenko.