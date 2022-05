Roland-Garros: Daniil Medvedev se qualifie sans trembler pour les huitièmes de finale

En 2021, le Moscovite de 26 ans avait atteint les quarts après avoir été éliminé au premier tour lors de ses quatre premières participations au tournoi parisien.

En huitièmes de finale, le vainqueur du dernier US Open sera opposé au Français Gilles Simon, 158e mondial et qui dispute son dernier Roland-Garros, ou le Croate Marin Cilic, 23e mondial et tête de série N.20.