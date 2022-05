Roland-Garros: furieuse, Irina-Camelia Begu balance sa raquette qui frôle un enfant et la disqualification (vidéo)

Voilà des images que l'on n’aime pas voir sur les courts de tennis. Ce jeudi, Ekaterina Alexandrova affrontait Irina-Camelia Begu sur le court n°13. Et la joueuse roumaine a eu un geste de colère qui aurait pu lui valoir très cher. Menée 6-7 6-3 0-2, elle était dans les cordes et a jeté sa raquette au sol. Sans le vouloir, elle a terminé sa course toute proche d'un enfant qui était assis en tribune.