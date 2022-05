Goffin, qui a battu Tiafoe: «La clé, c’était d’utiliser sa force et de le faire glisser»

"Ce fut une grande bagarre", a-t-il confié dans la grande salle d’interview du Court Philippe-Chatrier. "Le premier set, cela me paraissait vraiment des conditions un peu lentes, il faisait un peu plus humide et gris. J’étais surpassé par sa puissance, son coup droit était assez lourd, je n’arrivais pas à trouver le timing et le relâchement pour le contrer. Petit à petit, j’ai retrouvé plus de longueur, je jouais plus vite, je l’agressais un peu plus, jusqu’à avoir vraiment, aux troisième et quatrième sets, le dessus dans l’échange. La clé était vraiment d’utiliser un peu sa force, de le faire bouger, de le faire glisser beaucoup. Je suis ravi d’être à nouveau au troisième tour. Cela signifie beaucoup de choses pour moi. Mais comme je l’ai dit, je joue bien en ce moment, je me sens très bien physiquement, mentalement. Mon tennis est au rendez-vous. Donc, rejoindre le troisième tour, finalement, ce n’est pas une surprise, si vous voyez mes résultats ces derniers mois. Mais, à l’intérieur de moi, c’est une petite surprise", a-t-il souri.

Samedi, pour une place en huitièmes de finale, David Goffin retrouvera le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 13), 25 ans, tête de série N.12, qui a facilement battu, 6-1, 6-4, 6-2, l’Italien Marco Cecchinato (ATP 132), demi-finaliste en 2018. Il s’agira du deuxième duel entre les deux joueurs, le N.1 belge s’étant récemment imposé, 7-6 (10/8), 7-6 (7/2) au premier tour à Rome.