David Goffin enchaîne à Roland-Garros : « Finalement, ce n’est pas une surprise ce troisième tour »

"La bataille était ardue, surtout quand on perd le premier set. Il faut renverser le match, cela a été le cas. C’était difficile, physiquement, même si je me sentais bien. À la fin, j’ai pu remporter la victoire en quatre sets, mais c’était un bon match. Avec une intensité importante. Je suis ravi d’être à nouveau au troisième tour. Cela signifie beaucoup de choses pour moi. Mais comme je l’ai dit, je joue bien en ce moment, je me sens très bien physiquement, mentalement. Mon tennis est au rendez-vous. Donc, rejoindre le troisième tour, finalement, ce n’est pas une surprise, si vous voyez mes résultats ces derniers mois. Mais, à l’intérieur de moi, c’est un petit peu une petite surprise. J’ai été en mesure de répéter l’exploit, je suis ravi. Je vais essayer de poursuivre sur cette lancée, et de jouer un bon match également au tour suivant."

Il est sorti de sa bulle

Sur le court Simonne-Mathieu, qui a accueilli de nombreux fans belges en ce jour férié de l’Ascension, David Goffin est aussi sorti face à l’Américain à plusieurs reprises de sa bulle. Celle qu’il quitte rarement pour exprimer de la joie ou jouer avec un public noir-jaune-rouge venu le supporter.

"Je suis bien et j’en avais besoin. À 3-0 dans le deuxième set, cela m’a fait du bien de m’exprimer. J’essaie d’utiliser cela, de chercher cela. Je le fais naturellement, ce n’est vraiment pas forcé. Je sens que je suis bien, que je joue bien, et parfois, en utilisant un peu cela, cela me permet de bien rester dans mon match. C’était le cas pour me relancer au deuxième set, et conclure dans le tie-break. C’était des moments importants, qui sont chauds. Mais je me répète, je fais cela naturellement. Quand il y a des bons points, une ambiance positive, qu’on arrive à gagner des matchs en quatre sets, qui sont durs, qu’il y a un public comme cela, on s’exprime un peu plus. C’était encore le cas aujourd’hui. Cette victoire s’inscrit dans la continuité de ce que j’ai réalisé les dernières semaines."

Avec notamment à Rome, juste avant Roland-Garros, une victoire en deux sets (et deux tie-breaks) contre le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 13) qu’il retrouvera lors du troisième tour à Paris.

"C’est un adversaire de taille, il est très sympathique, on a joué à Monaco ensemble. À Rome, c’était une très bonne rencontre, très serrée, c’était long physiquement, ce n’était pas facile. Il est talentueux, il est grand, il a une très bonne couverture de terrain, une bonne reprise d’appui, il a un service kické, un coup droit incroyable, il s’améliore d’année en année. Il doit être presque dans le Top 10. Il était du moins presque dans le Top 10 l’année dernière. Mais, comme j’ai gagné à Rome, j’ai une chance. C’est quand même un Grand Chelem, et donc, ce sera une atmosphère différente, les conditions seront différentes, les balles seront différentes. Mais je vais essayer d’abord de reprendre du poil de la bête pour ce match après mon affrontement avec Frances Tiafoe."