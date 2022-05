Van Uytvanck: «Wimbledon ressemblera à une exhibition, mais moi j’irai jouer»

"Wimbledon a choisi d’exclure les Russes et Biélorusses et du coup l’ITF, l’ATP et la WTA ont réagi en décidant de ne pas octroyer de points pour le classement", a rappelé Van Uytvanck. "On ne sait dès lors pas ce qui va se passer. Les points de l’an dernier vont-ils être reportés? Pour ma part, j’espère que ce ne sera pas le cas, car ce ne serait pas très honnête. Vu que j’ai perdu au premier tour, je ne pourrai pas grimper dans la hiérarchie. Peut-être que 50% des points seulement seront gelés. Le problème, c’est qu’il n’y a pas vraiment de bonne solution. Wimbledon a pris une décision et il fallait à un moment donné prendre position. Il est clair que les joueurs russes et biélorusses n’y sont pour rien. C’est mélanger politique et sport. Maintenant, ce que Poutine fait n’est également pas OK. J’espère simplement que cette guerre s’arrêtera le plus rapidement possible".