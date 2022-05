"Je suis content", a-t-il confié à Belga après sa victoire. "C’est la première fois que je réussis à gagner un match à Roland-Garros. Ce n’était pas un premier tour facile, car Bonzi avait le public derrière lui et cela le transcendait. Je trouve que j’ai très bien servi dans l’ensemble, même si j’aurais pu me faciliter la tâche en gérant mieux mes breaks d’avance dans les deux premiers sets. Je me suis bien appuyé sur mon coup droit également, même si j’aurais pu être un peu plus agressif. Ce sera d’ailleurs nécessaire contre Goffin, car je m’attends à une grande bagarre."

Il s’agira du cinquième duel entre David Goffin et Frances Tiafoe sur le circuit. Le Liégeois mène par 3 victoires à 1, mais les deux joueurs ne sont plus rencontrés depuis le printemps 2019 à Miami. Et ils ne se sont jamais affrontés sur terre battue.

"Goffin est en train de retrouver la forme . Il a disputé un match incroyable contre Nadal à Madrid. Il a remporté un titre (à Marrakech, ndlr). Il est de retour", a-t-il poursuivi. "J’aime assez bien jouer sur terre battue. Je peux glisser, être créatif. La seule chose, c’est que les échanges sont parfois un peu trop longs à mon goût. J’aimerais que le point soir terminé après avoir lâché un ou deux coups droits. David est très vif et peut ramener beaucoup de balles, mais j’espère que je réussirai à imposer ma puissance", sourit-il.