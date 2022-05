Roland-Garros: Alison Van Uytvanck battue au 2e tour par Cori Gauff malgré un bon second set

Élevant considérablement son niveau de jeu et aidée par les fautes plus nombreuses de Gauff, Van Uytvanck s’est détachée à 3-5 dans le 2e set. Si elle a manqué l’occasion de plier le set, la Belge a trouvé les ressources pour breaker Gauff à 6-5 et ainsi forcer le jeu décisif. Entreprenante, Van Uytvanck a toutefois commis trois fautes directes fatidiques dans ce tie break, remporté 7-4 par l’Américaine.

"Ali" devra encore patienter pour passer à nouveau le cap du 2e tour dans une levée du Grand Chelem. Quart-de-finaliste à la Porte d’Auteuil en 2015 pour la 2e de ses 8 participations à Roland-Garros, Van Uytvanck n’a plus atteint le 3e tour d’un tournoi majeur depuis son huitième de finale à Wimbledon en 2018.

Gauff, 18 ans et déjà 2 titres WTA à son palmarès, défiera au tour suivant Brésilienne Beatriz Haddad Maia (WTA 48) ou l’Estonienne Kaia Kanepi (WTA 46). Révélée à 15 ans lors de Wimbledon 2019, elle a atteint les quarts de finale à la Porte d’Auteuil en 2021.

Van Uytvanck, qui a bénéficié au premier tour de l’abandon de l’Américaine Ann Li (WTA 67), est encore engagé en double. Aux côtés de la Roumaine Monica Niculescu, elles affronteront l’Américaine Danielle Collins et la Kazakhe Yulia Putintseva.