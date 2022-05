Exploit belge à Roland-Garros: Sander Gillé et Joran Vliegen s’offrent les tenants du titre

Sander Gillé (ATP 46 en double) et Joran Vliegen (ATP 50 en double) ont en effet pris le meilleur sur les Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 8 en double) et Nicolas Mahut (ATP 8 en double), têtes de série N.3, également vainqueurs en 2018, en trois sets: 6-4, 6-7 (5/7) et 6-3 en 2 heures 16 minutes de jeu.