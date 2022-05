car elles offrent un tennis stéréotypé. Entretien à quelques jours de Roland-Garros.

Quel regard portez-vous sur le tennis féminin actuel?

Pas très réjouissant. Le départ de Barty m’a plombé le moral. Je suis un amoureux du jeu et avec tout le respect que je dois montrer aux filles, aux athlètes, qui sont actuellement sur le circuit, je ne comprends pas à quoi elles jouent. C’est difficile pour moi de voir dans un match de la WTA quelle est la tactique et quelle est l’approche stratégique pour créer quelque chose. C’est un gâchis car je vois que les joueuses sont capables de proposer plus que ce qu’elles montrent. On se limite à des choses très simples; cela ressemble parfois à des bras de fer.

C’est là que l’entraîneur doit intervenir?

Je suis retourné deux mois sur le circuit et je me suis rendu compte que l’entraîneur est devenu un accessoire. Souvent, l’entraîneur n’a plus grand-chose à dire. Autour des joueuses, il y a tellement de monde qu’à la fin on ne sait plus qui fait quoi. Sans parler des parents qui, une fois, sont coachs, une fois ils sont kinés, puis ils deviennent des psychologues. C’est du grand n’importe quoi. Et l’entraîneur est mal pris car il est payé par la joueuse ou ses parents et il ne peut pas dire grand-chose.

À l’époque de Justine, trouviez-vous qu’il y avait plus de tennis sur le circuit?

Il n’y a pas photo. Le niveau du top 10 d’il y a 20 ans est dix fois supérieur à celui du top 10 actuel. Si vous retournez voir un tableau de Roland-Garros ou Wimbledon de 2001, 2002 ou 2003, vous retrouverez sept ou huit grandes championnes en huitièmes de finale. Aujourd’hui, c’est une joueuse différente qui s’impose à chaque Grand Chelem et ce n’est pas spécialement une joueuse du top 10. Ce n’est pas bien. On entend que le niveau général des joueuses s’est amélioré. C’est faux. Comme le top 10 joue moins bien et est plus irrégulier et que toutes les joueuses évoluent de la même manière, on pense que le top 50 s’est approché du top 10. Mais en fait, c’est l’inverse. Le top 10 s’est rapproché du top 50.

Vous regardez encore des matchs de la WTA?

Très peu. Je regarde les matchs de la fille qui s’entraîne à l’Académie de Justine, Clara Tauson, en qui je crois énormément. C’est Olivier (NdlR: Jeunehomme) qui s’en occupe et je l’aide un tout petit peu. Je regarde aussi des matchs pour mon travail. Mais cela ne m’intéresse pas car je ne vois rien qui me touche. Il y a, chez des jeunes joueuses, des filles intéressantes au niveau de la créativité, du vrai tennis. Mais je me rends compte qu’au fil de leur formation, on leur ferme des portes pour les diriger vers un jeu stéréotypé. Tu frappes fort une fois, je frappe fort deux fois. Pour moi, ce n’est pas la bonne manière de voir les choses.

Est-ce que vous voyez une fille capable de dominer le circuit?

J’ai l’impression que cela va rester très aléatoire. Cela va plus loin que le simple tennis. Les filles qui sont actuellement dans les meilleures places mondiales sont tellement entourées qu’on leur coupe la possibilité de s’exprimer. Elles n’ont pas de charisme ou de personnalité. À l’époque, quand Justine, Kim ou les sœurs Williams parlaient, on écoutait. Aujourd’hui, est-ce que vous voyez la même chose? On ne s’identifie plus aux meilleures joueuses du circuit. L’entourage prend tellement de place autour de ces joueuses depuis leur enfance qu’elles sont vulnérables. L’exposition dans les médias est énorme et la protection encore plus. Ce qui crée un cocktail explosif. Le meilleur exemple, c’est Osaka. Je plains les filles qui jouent actuellement. Elles sont face à une véritable souffrance (au niveau de la pression).

À vos yeux, est-ce que des filles comme Leylah Fernandez, Emma Raducanu ou Cori Gauff ont terminé leur formation?

Certaines ont eu le malheur d’arriver trop vite, trop tôt à un très haut niveau. Et elles n’ont pas eu l’entourage, la formation et le vécu pour supporter un cataclysme pareil dans leur vie. Je suis bien placé pour en parler car quand j’ai hérité de Li Na après son sacre à Roland-Garros, c’était la même histoire. J’ai dû aider la joueuse à sortir de cela. Quand une joueuse gagne un Grand Chelem mais qu’elle ne sait pas comment elle a fait, c’est un grand problème qui naît. Il lui est alors impossible de s’appuyer sur quelque chose de clair et précis pour poursuivre son évolution. Vous travaillez sur des sables mouvants. Raducanu et Fernandez connaissent ce problème. J’espère me tromper mais je pense que la traversée du désert pourrait être longue et pénible pour ces deux joueuses.

Si vous deviez mettre une pièce sur une joueuse pour la victoire à Roland-Garros, elle serait placée sur qui?

Iga Swiatek. Elle est jeune, joue bien et a digéré sa première victoire en Grand Chelem à Roland-Garros en 2020. Ce sacre était peut-être arrivé trop tôt pour elle; c’est pour cela que je dis qu’elle l’a maintenant digéré. La Polonaise possède le plus d’armes dans son arsenal pour s’imposer à Paris. En plus, elle est très à l’aise sur la terre battue.

On vous associe toujours au tennis féminin mais vous aimez aussi le tennis masculin?

Bien sûr. Plus que le tennis féminin. Mais dans la vie, on vous colle souvent des étiquettes. Il faut savoir qu’au début de ma carrière, j’entraînais des hommes. Dick Norman, par exemple, c’était mon joueur au départ et je l’ai amené jusqu’en huitième de finale à Wimbledon. Même si je ne le suivais plus, on a travaillé en cachette la veille de son départ pour Wimbledon. J’ai aussi travaillé avec des joueurs de l’AFT: Olivier Rochus et Réginald Willems par exemple. Et je peux vous dire que c’est plus facile d’entraîner des garçons que des filles. Au niveau de la gestion des émotions, c’est moins compliqué.

Vu vos valeurs, vous devez certainement apprécier un joueur comme Rafael Nadal?

Quand on me demande quel est pour moi le plus grand joueur de l’histoire du tennis, je ne peux pas donner un nom, je dois en donner deux: Rafael Nadal et Roger Federer. Ce sont deux champions avec de grandes valeurs humaines. Ce sont deux champions dans toutes les dimensions où on attend qu’ils soient des champions. Et puis, l’un n’aurait jamais été aussi bon sans l’autre. Ils ont marqué le tennis à tout jamais. Au niveau du tennis, ils sont diamétralement opposés mais ils se retrouvent dans les valeurs humaines.