Nadal ne sera pas le grand favori à Roland-Garros

Pourquoi le joueur aux treize titres à la Porte d’Auteuil n’est-il plus le grand favori pour décrocher la Coupe des Mousquetaires? Bien plus que le fait qu’il n’ait remporté aucun trophée sur terre battue cette saison ou qu’il se soit incliné contre Carlos Alcaraz à Madrid et Denis Shapovalov à Rome, ce qui inquiète surtout les observateurs du tennis mondial, c’est l’état de santé de l’Espagnol.

Blessé à une côte pendant plusieurs semaines, le Majorquin a dû laisser filer son match contre le Canadien jeudi soir à cause d’une douleur au pied gauche impossible à soigner. Une blessure qui peut apparaître à n’importe quel moment. Et quand on connaît la débauche d’énergie qu’il faut pour remporter sept matchs en deux semaines sur l’ocre parisienne, cela peut inciter à la prudence dans les pronostics en ce qui concerne l’homme aux 21 titres en Grand Chelem. Lui-même ne sait pas à quel Saint se vouer.

«Je ne sais pas, je suis juste triste»

"Pour être honnête, depuis que je suis revenu à la compétition à Madrid, j’ai eu mal au pied. C’est difficile pour moi de m’entraîner correctement plusieurs jours de suite. Vous devez bien bouger pour être capable de jouer au plus haut niveau, ce que je ne suis pas en mesure de faire. C’est tout. Ce n’est pas nouveau. C’est quelque chose qui est là. Mon quotidien est difficile, honnêtement. Je dois accepter la situation et me battre. Je ne peux rien vous dire de plus maintenant. Ce qui va se passer lors des prochains jours, je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois me reposer, je ne sais pas si je dois m’entraîner. Mais j’ai un objectif dans une semaine et quelques jours (NDLR: Roland-Garros). Je vais continuer à rêver de cela."

Pour s’imposer une nouvelle fois à Paris, Rafael Nadal aura besoin d’un coup de pouce du destin et il n’abordera pas le tournoi dans les meilleures dispositions physiques et psychologiques.

"La première chose que je dois atteindre, c’est de ne pas avoir mal en m’entraînant. Jeudi soir, ce n’était pas possible de jouer pour moi. Mais peut-être que dans deux jours, les choses iront mieux. C’est vrai que lors de Roland-Garros, je vais avoir mes médecins avec moi. Cela peut aider. Mais je ne sais pas, je suis juste triste."