Novak Djokovic domine Wawrinka et file en quarts de finale à Rome

Djokovic signe un 20e succès en 26 confrontations avec Wawrinka. Le Suisse se consolera avec son parcours à Rome, où il disputait son troisième tournoi après avoir été écarté des courts pendant plus d’un an en raison d’une blessure au pied. Tant à Marbella (en Challenger) qu’à Monte-Carlo, il avait été éliminé dès le premier tour. Dans la capitale italienne, il a enchaîné deux succès, contre l’Américain Reilly Opelka (ATP 17) au 1er tour et contre le Serbe Laslo Djere (ATP 59), issu des qualifications, au deuxième, à chaque fois en trois sets.