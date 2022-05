Classements ATP et WTA: Alcaraz grimpe au 6e rang, Goffin retrouve le top 50, Swiatek reste Numéro 1

Premier joueur à battre Rafael Nadal et Novak Djokovic dans le même tournoi sur terre battue, le droitier de 19 ans a décroché dimanche son deuxième titre en Masters 1000 en battant Alexander Zverev, qui était tenant du titre, en finale du tournoi madrilène. La jeune pépite espagnole se retrouve ainsi aux portes d’un top 5 qui reste inchangé. Novak Djokovic mène toujours le bal devant Daniil Medvedev et Alexander Zverev, Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas pointant aux 4e et 5e rangs.