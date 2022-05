On a le sourire à l’Association francophone de tennis (AFT), le projet de publier les nouveaux classements non plus seulement à l’automne mais également avant l’été va enfin voir le jour. Paul Patrick Brabant, le responsable règlements, compétitions et classements de l’AFT, l’a confirmé et a précisé le timing.

"C’est la première fois qu’on va enfin sortir le classement du mois de mai", se réjouit Paul Patrick Brabant - voir son interview vidéo en tête de l’article. "C’était prévu normalement déjà depuis 2019 mais voilà, pour les raisons qu’on connaît on n’a pas encore pu le réaliser. Je pense que c’est une bonne chose d’avoir un classement qui arrive en milieu de saison.Cela permet à ceux qui ont déjà bien évolué de ne pas devoir attendre un an pour voir une progression dans leur classement."

Le calcul des nouveaux classements se fera à partir du 16 mai, "en espérant pouvoir les publier officiellement le mercredi 25 mai".