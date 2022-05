Rafael Nadal: «David Goffin a joué à un niveau très élevé, mais j’aurais dû gagner en deux sets»

"Honnêtement, ça a été un match très dur", a confié Rafael Nadal. "David a joué à un niveau très élevé. Et en même temps, je ne suis pas totalement heureux, parce que je pense que j’aurais dû gagner en deux sets, sans aucun doute. C’est une victoire et 3h10 passées sur le court qui m’aident à m’améliorer physiquement. Sauver des balles de match me donne de la confiance pour continuer dans cette voie. J’ai besoin de matches et de jours comme celui-ci pour retrouver la grande forme au plus tôt."

Rafael Nadal , qui n’a plus joué depuis sa finale perdue à Indian Wells en raison d’une blessure aux côtes, a aussi confié que la victoire du Real de Madrid, la veille, en demi-finale de la Ligue des Champions, contre Manchester City "avait été une source d’inspiration" dans ce match.

"C’était une soirée inoubliable", a-t-il poursuivi. "L’état d’esprit du Real Madrid a été incroyable. Et ça a été une inspiration pour moi d’une certaine façon. Cela m’a rappelé la manière dont je me suis battu durant toute ma carrière."