L’académie de tennis de Kim Clijsters fermera ses portes le 1er juillet

"Kim avait eu le rêve il y a 8 ans de construire une école de tennis internationale à Bree, mais dans le contexte notamment de la crise sanitaire et de son déménagement aux Etats-Unis, ce rêve s’achève à présent", a expliqué Ruben Clijsters, le cousin de Kim Clijsters, manager de l’académie. "Après une analyse financière approfondie, nous avons décidé de stopper les activités. C’est un coup dur pour toute l’équipe et certainement aussi pour Kim, mais nous y avons longtemps réfléchi et c’est la seule option".