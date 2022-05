Goffin - Nadal: retour sur leurs six premiers affrontements

22 avril 2017 - Masters de Monte-Carlo (terre battue)

Passé professionnel en 2009, David Goffin a dû patienter jusqu'en 2017 pour vivre son premier duel avec Rafael Nadal. Le Liégeois, 26 ans et 13e mondial à l'époque, retrouvait l'Espagnol en demi-finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. Et si c'est le Belge qui débute bien la rencontre, faisant d'entrée le break à 1-2, une grossière erreur d'arbitrage vient ruiner ses espoirs. Nadal n'en demande pas tant et en profite pour décrocher le premier set en revenant à 3-3 avant un break décisif à 5-3.

Dans la seconde manche, Goffin perd ses deuxième et troisième services, permettant à Nadal de s'envoler à 4-1. Le numéro 1 belge sauvera bien deux balles de match à 5-1. En vain. Cette année-là, Rafa décroche le titre face à son compatriote Ramos-Vinolas.

> Le score: 6-3, 6-1 en faveur de Nadal

12 mai 2017 - Masters de Madrid (terre battue)

Dans la foulée du tournoi monégasque, David Goffin a un nouveau rendez-vous avec le Majorquin. Cette fois, c'est en quart de finale du Masters 1000 de Madrid.

Le Belge offre une plus grande résistance que quelques semaines plus tôt et l'Espagnol doit s'employer pour enlever la première manche au tie-break. Dans le second set, David Goffin commet trop d'erreurs et Nadal prend facilement l'ascendant.

Là encore, c'est l'Espagnol qui soulèvera le trophée après avoir notamment battu Novak Djokovic en demi-finale dans ce qui constituait leur 50e confrontation.

> Le score: 7-6 (7/3), 6-2 en faveur de Nadal

13 novembre 2017 - ATP Finals (dur)

David Goffin, qui vit sans aucun doute sa meilleure saison, rencontre Rafael Nadal pour la troisième fois en un an. Pour leur premier affrontement sur surface dure, en phase de groupe des ATP Finals à Londres (anciennement Masters), c'est le désormais 8e mondial qui va sortir vainqueur au bout d'une lutte de 2h37. Une victoire en trois sets face à un Espagnol certes diminué par une blessure au genou.

"Je suis un peu mitigé, un peu mitigé parce que je suis très content évidemment d'avoir gagné Rafa et d'un autre côté triste qu'il abandonne derrière et qu'il quitte le tournoi. Mais ça reste une victoire quand même contre Rafa", avait déclaré le Wallon après la rencontre face au numéro 1 mondial de l'époque.

Il sera défait en finale face au Bulgare Grigor Dimitrov en trois sets.

> Le score: 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 6-4) en faveur de Goffin

28 avril 2018 - Barcelone (terre battue)

Retour sur la terre battue pour ce quatrième duel qui voit le Liégeois de 27 ans démarrer la rencontre avec un break d’entrée sur Nadal (0-1). L'Espagnol lui rend la pareille pour égaliser à 2-2. Le Liégeois résiste bien jusqu'à 4-4 mais cède finalement sur son service (6-4). La deuxième manche, elle, n'est qu'une formalité. Le Liégeois est sèchement battu 6-0 en 32 minutes.

> Le score: 6-4, 6-0 en faveur de Nadal

31 mai 2019 - Roland-Garros (terre battue)

En forme après avoir décroché le Masters 1000 de Rome une dizaine de jours plus tôt, Rafal Nadael ne laisse que peu de chance à David Goffin au troisième tour de Roland-Garros.

Injouable, le deuxième mondial n'offre que peu d'opportunités au Belge qui s'incline 6-1 dans la première manche. La deuxième, bien que plus disputée, penche du côté de l'Espagnol (6-3). Le Liégeois se bat de plus belle dans le troisième set et prend plus de risques. Un choix payant qui lui permet de décrocher la manche (6-4). Dans le quatrième set toutefois, David Goffin est rapidement mené 4-1 et ne parviendra plus à inverser la tendance.

Comme lors de leurs deux précédents duels, l'Espagnol finira vainqueur du tournoi.

> Le score: 6-1, 6-3, 4-6, 6-3 en faveur de Nadal

10 janvier 2020 - ATP Cup (dur)

Leur tout dernier face-à-face remonte donc à plus de deux ans. Il s'agissait là de l'ATP Cup, une compétition opposant 24 équipes nationales. Lors de l'édition 2020, la Belgique, alors menée 1-0 face à l'Espagne, va revenir à égalité grâce à la prestation très solide de David Goffin face à Rafa.

Au premier set, Goffin perd pourtant son service dans le cinquième jeu mais il réussit à faire de même dans la foulée (3-3). Il réalise encore le break à 4-4, ce qui lui offre l'opportunité de servir pour le set. Sans paniquer, le Liégeois empoche la première manche 6-4.

Goffin enlève le service de Nadal dès le premier jeu du deuxième set. Le Belge, plus entreprenant, est même à deux doigts de doubler son break d'avance. Mais il rate le coche et permet à Nadal de revenir dans le coup. Fort heureusement, l'Espagnol passe à côté de son tie-break et c'est Goffin qui clôt la partie sur un ace.

> Le score: 6-4, 7-6 (7-3) en faveur de Goffin