ATP Madrid: un grand Goffin fait douter Nadal mais échoue au bout du suspense en huitièmes de finale

Le début de match est serré, mais après avoir breaké l’Espagnol à 3-2, celui-ci a directement réagi, empochant quatre jeux consécutifs pour remporter la première manche 6-3.

Nadal a breaké rapidement le Liégeois dans la seconde manche. Après avoir sauvé deux balles de match, Goffin est parvenu à recoller à 5-5. Il a sauvé deux balles de match avant de remporter la deuxième manche 7-5 après avoir remporté quatre jeux consécutifs.

Le premier jeu de la troisième manche est très tendu mais Goffin s’en sort sur son service pour prendre les devants (1-0). Les jeux suivants ont été plus rapides avec de bons jeux de service de part et d’autre (3-2). Mis en difficulté par Nadal sur son service, Goffin s’accroche et ne concède aucun break jusqu’à 6-6. Dans l’autre sens, le Liégeois a du mal à mettre en danger l’Espagnol sur son service. Finalement, c’est le jeu décisif qui a déterminé le vainqueur de ce match fou. Le tie-break décisif tourne au thriller. Goffin obtient quatre balles de match mais ne parvient pas à les convertir. À ce petit jeu-là, c’est Nadal qui a les nerfs les plus solides et s’impose 11-8 dans le tie-break.

Nadal défiera le vainqueur du duel Alcaraz-Norrie en quarts de finale.