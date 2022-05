Sorti du top 50 au début du mois, David Goffin a été contraint de disputer les qualifications à Madrid. C’est la première fois depuis le tournoi de Winston-Salem en 2014 qu’il a dû passer par la case qualifications d’un tournoi ATP.

Le Liégeois s’est hissé dimanche dans le tableau final en écartant le Chilien Alejandro Tabilo (ATP 91) en deux sets 6-4, 6-4 et 1 heure et 12 minutes de jeu dimanche au 2e et dernier tour des qualifications de ce tournoi ATP sur terre battue doté de 6.744.165 euros.

David Goffin va disputer le Masters 1000 de Madrid pour la 7e fois. Il avait signé son meilleur résultat en 2017, atteignant les quarts de finale. Lors de sa dernière participation en 2019, il avait été sorti au 1er tour par le Hongrois Marton Fuscovics.

Le Serbe Novak Djokovic sera la tête de série N.1 à Madrid, où l’Allemand Alexander Zverev est tenant du titre et où Rafael Nadal effectuera son retour à la compétition. Blessé aux côtes, l’Espagnol n’a plus joué depuis le 20 mars et sa défaite en finale du Masters 1000 de Indian Wells.