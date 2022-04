ATP Madrid: David Goffin passe au second tour des qualifications

Le Liégeois, 55e mondial, s’est imposé en deux sets 6-3, 7-6 (7/3) après 1 heure et 35 minutes de jeu face au Tchèque Jiri Vesely (ATP 74) pour son premier match dans ce tournoi ATP sur terre battue doté de 6.744.165 euros. C’était le second duel entre Goffin, 31 ans, et Vesely, 28 ans. Le premier avait eu lieu en 2016 sur surface dure à Tokyo, où le Belge l’avait emporté 6-3, 7-5.