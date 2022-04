Dominic Thiem peine à retrouver son niveau : « C'est difficile de perdre aux premiers tours »

Revenu sur les courts lors du Challenger de Marbella, l’ancien 3e mondial est toujours à la recherche d’un premier succès. Battu (6-3, 6-4) par Pedro Cachin (ATP 228) en Espagne, il s’est ensuite incliné (6-3, 3-6, 6-4) contre John Millman (ATP 80) à Belgrade avant de courber l’échine (6-3, 7-6) face à Benjamin Bonzi (ATP 58) cette semaine à Estoril. Le tout en devant digérer le Covid-19 qu’il a contracté il y a quelques semaines. En manque de repères, Dominic Thiem sait que le chemin est encore long pour retrouver son meilleur niveau.

"Je n’ai plus de douleur au poignet, ce qui est très agréable, déclarait l’Autrichien avant son entrée en lice à Estoril. Et le match contre Milman à Belgrade était bien, parce que c’était un grand combat de 2h33 sans problème physique à cause du Covid-19. Au niveau du jeu, il y a eu beaucoup de choses qui n’étaient pas parfaites, mais c’est logique. À l’entraînement, cela se passe plutôt bien. Mais un match, c’est quelque chose de différent. Vous êtes concentré, plus nerveux et tendu. J’ai été absent pendant neuf mois, l’anticipation, le temps de réaction, je dois les retrouver."

L’important dans une telle situation est de ne pas brûler les étapes et de bien gérer une frustration naturellement présente.

"C’est difficile de perdre dans les premiers tours et je sens que ce ne sera pas la dernière fois. Mais en même temps, c’est agréable de sentir que je m’améliore chaque semaine. C’est une sensation qu’on n’a pas quand on est Top 5."

Avant Roland-Garros, Dominic Thiem tentera de retrouver du rythme et un meilleur niveau à Madrid, Rome et Genève.