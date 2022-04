Alcaraz, tout comme son idole Nadal, à 17 ans d’intervalle?

Jusqu’à présent, l’Espagnol enchaîne les résultats et les grosses performances. Et surtout, il maintient son excellent niveau. Cette saison, il présente une fiche de 23 victoires pour seulement 3 défaites. C’est donc fort logiquement que, ces derniers temps, sa cote sur les sites de paris sportifs ne fait que chuter. Preuve que le voir soulever le trophée en juin prochain à Paris ne serait pas une surprise.

Début avril, dans une interview accordée à Marca, le natif d’El Palmar expliquait: "Je voudrais dire que je suis préparé, je suis confiant, je suis aussi prêt physiquement et mentalement. Peut-être pas Roland-Garros, mais je peux gagner un Grand Chelem cette année. Et je n’ai pas peur de le dire."

Désormais, après sa victoire à Barcelone ce week-end, il doit revoir ses ambitions pour le Majeur parisien à la hausse. Il ne peut plus se cacher. Et il a les atouts pour aller très loin.

Un bilan presque parfait sur terre battue

Si on excepte l’accident de parcours au Masters 1000 de Monte-Carlo (défaite lors de son entrée en lice face à Korda au 2e tour), Carlos Alcaraz est invaincu sur terre battue cette saison avec deux titres: Rio de Janeiro (ATP 250) en février et donc Barcelone (ATP 500) ce dimanche. Deux événements dans lesquels il s’est payé le luxe de battre quelques clients tels que l’Italien Berretini, le Grec Tsitsipas ou encore le Norvégien Ruud, tous membres du Top 10.

Il ne semble pas connaître la pression

Quatre finales pour quatre titres (dont trois en 2022 avec le Masters 1000 de Miami) depuis ses débuts sur le circuit ATP. Malgré son jeune âge, le gaillard ne connaît visiblement pas la pression. Mentalement, c’est solide.

Technique et tactique

Outre sa puissance, sa saine agressivité sur le terrain et une maîtrise de la palette technique du parfait joueur de tennis, Carlos Alcaraz a la capacité de s’adapter aux forces et faiblesses de son adversaire. Ce qui lui permet de renverser le cours d’un match lorsque la situation est mal engagée. Son très expérimenté coach, Juan Carlos Ferrero, n’est sans doute pas étranger à cette faculté à gérer les moments les plus délicats sur le court.

Les similitudes avec Rafael Nadal

Le désormais 9e mondial n’apprécie pas trop les comparaisons avec son idole. Mais impossible d’y échapper, tant le mimétisme a atteint son paroxysme. Le 24 avril 2005, alors âgé de 18 ans, Rafael Nadal remportait pour la première fois le tournoi de Barcelone. Comme Carlos Alcaraz mais dix-sept ans plus tard, pile poil. Classé 11e à l’époque, toujours comme Alcaraz, il allait dès le lendemain de son sacre intégrer le Top 10 mondial, comme le jeune Espagnol depuis ce lundi.

Quelques semaines plus tard, à 19 ans, Rafa allait décrocher son premier Grand Chelem à Paris le 5 juin 2005. Tout comme Carlos Alcaraz? On le saura le… 5 juin 2022. Le jeune Murcien aura alors soufflé sa 19e bougie. Comme Nadal avant lui.

Quid de la concurrence?

On l’a vu, Novak Djokovic a connu un nouveau couac physique ce dimanche en finale de son tournoi à Belgrade. Mais, bien que ce ne soit pas très rassurant, il reste encore un peu de temps au n°1 mondial pour se préparer. Lui, qui n’en était qu’à son troisième tournoi, a pu jouer trois rencontres, ce qui lui sera bien utile pour retrouver ses sensations et du rythme.

Rafael Nadal a, lui, repris le chemin des courts la semaine dernière après un arrêt d’un mois en raison d’une côte fissurée. Le Majorquin, avec la volonté qu’on lui connaît, répondra présent et il faudra compter sur lui du côté de la Porte d’Auteuil.

En ce qui concerne Stefanos Tsitsipas, le quatrième favori dans la hiérarchie, il a déjà été battu à deux reprises par l’Espagnol cette saison. En trois rencontres, le Grec ne s’est d’ailleurs jamais imposé.

Reste toutefois une inconnue au tableau. S’il semble au top physiquement, comment Carlos Alcaraz va-t-il digérer le triptyque Madrid-Rome-Roland-Garros et l’accumulation potentielle des matchs, lui qui en a déjà énormément joué jusqu’ici?