Tournoi ATP250 de Belgrade: Novak Djokovic tient enfin sa première finale en 2022 (photos)

Le Serbe, qui joue face à un public tout acquis sa cause puisqu’il évolue à domicile, l’a emporté en trois manches, après près de deux heures de match face au Russe 4/6 6/1 6/2.

En finale, Djoko jouera soit un autre Russe, le redoutable Andrey Rublev (ATP 8), deuxième tête de série à Belgrade, soit l’Italien Fabio Fognini (ATP 62).

Le natif de Belgrade, qui fêtera ses 35 ans dans moins d’un mois - le 22 mai - a disputé à peine plus d’une poignée de matches cette saison, en raison de statut sanitaire (non vacciné), qui l’avait notamment privé du premier Grand Chelem de la saison en Australie ou encore, plus récemment, des Masters 1000 d’Indian Wells et Miami.

C’est simple, le Serbe n’a joué que sept matches en 2022, cinq victoires, dont trois cette semaine, pour deux défaites.

Au Masters 1000 de Monte-Carlo , la semaine passée, il s’était incliné en trois sets dès son entrée en lice , face au futur finaliste à sa décharge, l’Espagnol Davidovich Fokina.

À Belgrade, Djokovic, toujours installé sur le trône du circuit malgré sa saison famélique, peut décrocher un 87e titre.