Classement ATP: Tsitsipas reste 5e, Davidovich gagne 19 places, Goffin 49e

Pour Davidovich, 22 ans seulement, cette 27e place mondiale est la meilleure d’une carrière dans laquelle il n’a encore remporté aucun titre sur le circuit ATP. L’autre bonne affaire de la semaine est pour le Bulgare Grigor Dimitrov, battu en demi-finale par le jeune Espagnol, qui gagne 6 places et remonte au 23e rang.

Le Russe Daniil Medvedev, absent pour cause de hernie, reste 2e derrière Djokovic, et l’Allemand Alexander Zverev, battu en demi-finale samedi par Tsitsipas, conserve logiquement sa 3e place. Deux autres membres du Top 6 sont blessés, Rafael Nadal (4e) et Matteo Berrettini (6e).

Le seul et unique changement dans le Top 20 est l’inversion de places entre l’Argentin Diego Schwartzman (15e), autre victime de Tsitsipas à Monte-Carlo, en quart de finale, et le Canadien Denis Shapovalov (16e).

David Goffin a reculé de deux places, mais figure toujours dans le top 50 mondial. Le Liégeois, 31 ans, éliminé au 3e tour du tournoi Masters 1000 de Monte-Carlo la semaine dernière passe de la 47e à la 49e place.

WTA: un seul changement dans le Top 20

Un seul changement est intervenu lundi dans le Top 20 du classement mondial des joueuses de tennis, après une fin de semaine sans tournoi, consacrée aux éliminatoires de la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) par équipes.

Derrière la nouvelle numéro 1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek, la Tunisienne Ons Jabeur recule d’une place (10e), dépassée par l’Espagnole Garbiñe Muguruza (9e).

Les affaires reprennent cette semaine avec un tournoi WTA 500 en Allemagne, à Stuttgart, et un WTA 250 en Turquie, à Istanbul, tous les deux sur terre battue.