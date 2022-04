Miraculé du circuit après ses opérations à la hanche, Andy Murray a décidé cette saison de ne pas jouer sur terre battue pour épargner son corps: "Ces dernières années, la terre battue a rendu les choses pires pour moi; je ne veux pas prendre de risques. Je ne dis pas que je ne jouerai plus jamais sur terre battue mais l’an dernier, cela m’a presque fait manquer Wimbledon et j’ai failli ne pas pouvoir jouer la saison sur gazon."

Pourtant de nombreuses études ont montré que le tennis sur l’ocre, par rapport à celui sur dur, est moins traumatisant pour les différents membres du bas du corps (genoux, pieds, chevilles) qui subissent moins de pression. Surface lente et plus souple, la terre battue diminue les chocs grâce notamment à l’utilisation de la glissade avant les changements de direction. Dans le cas d’Andy Murray, qui souffre d’une pathologie à la hanche, le problème peut venir de la plus grande longueur des matchs mais aussi d’une amplitude des hanches plus grande demandée pour évoluer sur l’ocre.

Une technique à adapter

Si Daniil Medvedev a décidé de subir une petite opération pour soigner une hernie au moment de la saison européenne sur terre, ce n’est pas un hasard. En plus de ne pas avoir trop de points à défendre à cette période de l’année, le Russe n’est pas des plus brillants sur l’ocre, une surface où ses frappes à plat ne sont pas préconisées car la balle va perdre, plus que sur d’autres terrains de jeu, de la vitesse. C’est d’ailleurs pour cela que l’utilisation du lift pour faire gicler la balle est une arme importante pour briller de Monte-Carlo à Roland-Garros. Ancien coach de Serena Williams et nouveau mentor de Simona Halep, Patrick Mouratoglou expliquait d’ailleurs ce phénomène dans le jeu de Medvedev: "Il joue trop à plat. Sa balle laisse trop de temps à l’adversaire sur terre battue et il ne peut pas appliquer ses tactiques habituelles. Son excellente vision du jeu ne suffit plus. Il aime se servir de la vitesse de la balle adverse, or cette balle va moins vite sur terre et il perd encore un atout dans son jeu."

En plus de ne pas posséder un jeu naturel pour la terre, Daniil Medvedev n’est pas fan de la surface: "Vous aimez être dans la poussière comme un chien? OK, je ne juge pas…", lança-t-il l’an dernier.

Une tactique

Si la majorité des joueurs ne peuvent pas se permettre de snober la saison sur terre par besoin de points pour leur classement ou tout simplement pour gagner leur vie, certains cadors du circuit voulant s’illustrer à Wimbledon qui arrive rapidement après Roland-Garros ne foulent pas l’ocre européen. Dans le passé, Ivan Lendl ou Roger Federer ont réalisé ce choix pour briller sur le Grand Chelem londonien.