Ce jeudi, à l’abri du Rocher, David Goffin est tombé sur un os nommé Alejandro Davidovich Fokina (ATP 46). En confiance après sa victoire face à Djokovic au 2e tour, l’Espagnol prenait rapidement les devants. Mené 4-1, le Liégeois réagissait et sauvait 4 balles de break sur son jeu de service. Derrière, on retrouvait un Goffin plus agressif et entreprenant qui est même parvenu à recoller au score à 4-4 avant de céder à nouveau (6-4). Au total, sur le premier set, il aura sauvé dix balles de break sur douze alors qu’il ne s’en est offert que deux pour une convertie. Trop peu pour mettre en difficulté le 46e mondial et espérer passer devant.

La seconde manche fut, elle, à sens unique. Sans doute un peu émoussé sur le plan physique, le numéro 1 belge lâchait prise et n’aura plus jamais droit au chapitre. Malgré un léger sursaut via le gain du service de son adversaire à 4-0, il se faisait directement contre-breaker dans la foulée. Et s’inclinait fort logiquement 6-4, 6-1 en 1h32 de jeu. Le tout, avec un service qui lui a fait défaut (36% de première balle) sur ce court numéro 2 qu’il apprécie tant et qui ne lui a cette fois pas porté chance.

Alors bien sûr, au regard du premier set surtout, David Goffin peut nourrir des regrets. Mais cette défaite face à un spécialiste de la terre battue ne doit pas tout remettre en question. Le Liégeois sort de huit rencontres en neuf jours. Enchaîner les matches, c’est ce qu’il cherchait depuis son début de saison. Il y est enfin parvenu, et il a même remporté un titre à Marrakech.

Il a aussi montré ces dix derniers jours qu’il était de retour sur le plan mental et c’était sans doute là que les principaux maux résidaient. Physiquement, il tient la route même si l’accumulation des rencontres a forcément pesé ce jeudi. Au niveau tennis enfin, il a retrouvé des sensations qu’il n’avait plus connues ces derniers mois.

Le 47e mondial va profiter de quelques jours de repos avant de prendre la direction de Belgrade où il disputera dès lundi l’Open de Serbie. Un tournoi ATP 250 où il retrouvera Novak Djokovic (ATP 1) et Andrey Rublev (ATP 8).