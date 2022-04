Kim Clijsters jette l’éponge

Gardons d’elle l’image de la grande championne qu’elle a été lors de ses deux premières carrières avec trois titres à l’US Open (2005, 09, 10), un succès à l’Australian Open (2011) et un statut de meilleure joueuse de la planète pendant 20 semaines. Par contre, de Kim Clijsters, oublions au plus vite ce deuxième come-back annoncé à la surprise générale le 12 septembre 2019 et entamé au printemps 2020 à Dubaï par une défaite contre Garbine Muguruza. Deux ans après les premières balles de ce retour, la carrière de la Limbourgeoise de 38 ans ne compte que quatre matchs en plus, quatre défaites. Jamais notre compatriote, mère de trois enfants (Jada, Jack et Blake), n’est parvenue à retrouver le physique d’une athlète de haut niveau et jamais l’ancienne lauréate de la Fed Cup avec la Belgique n’a pu s’impliquer à 100% dans son projet. Perturbée dans un premier temps par le Covid-19 qu’elle a contracté, Kim Clijsters, qui a déménagé aux États-Unis, a aussi connu des blessures au genou tout en ne parvenant pas à couper le lien avec sa famille. Partir pendant plusieurs semaines loin du New Jersey, la région natale de son mari Brian Lynch, plusieurs fois par an lui était impossible. Dans ces circonstances, malgré son immense talent, un retour au plus haut niveau, ou même dans le Top 100, s’avérait tout simplement impossible.