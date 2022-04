«Son prochain défi? Avoir une attention plus soutenue»

"Physiquement, David est aussi fort qu’en fin de saison 2017, nous avait-il dit en prenant pour preuve ses déplacements latéraux. Techniquement, il est très bon. J’ai regardé une vidéo de septembre 2021 et d’aujourd’hui. Il a enfin retrouvé ses appuis comme en 2017. Son mouvement est à nouveau fluide. Les petits tracas physiques sont les mêmes que ceux qu’il avait en 2017. Son corps a des zones de faiblesse, mais il a encore une condition physique très performante."

Les prédictions du docteur étaient bonnes. À Marrakech, Goffin est sorti d’une spirale négative en termes de résultats. Ce sixième titre ne doit rien au hasard. Le nouveau 47e joueur mondial est capable d’enchaîner des matchs-marathons. Au Maroc, il a joué cinq matchs en cinq jours pour un total de 10h13 de jeu. Sur ses dix derniers matchs, il a été au troisième set à six reprises. Le doute n’est plus permis. Le corps de Goffin tient la distance. "Bien sûr!, s’exclame Joris. Il n’est pas du tout cassé. Physiologiquement, il va bien. Sa carrosserie a été réparée. De mai 2017 à octobre 2021, nous avons travaillé pour remettre à neuf cette carrosserie qui a subi quelques dommages. Désormais, tout est retapé et stabilisé."

En 2022, David Goffin n’a jamais été blessé. "Il tient le coup ce qui veut dire que les soins de 2021 sont digérés. Mentalement, il se ressource."

Selon le docteur Joris, le prochain challenge du meilleur joueur belge de l’histoire de l’ATP se résume en cinq mots: l’endurance de son attention.

Explications. "Son attention décroche au bout d’un certain temps. Il ne s’effondre pas d’un point de vue physique. Mais, son attention flanche."

Médicalement, le cerveau oscille entre la vigilance et l’attention. À cause des nombreuses blessures encourues ces quatre dernières années, Goffin avait enclenché le mode de l’hyper-vigilance car il était dans une phase de doute. "Il n’est pas encore sorti de l’auberge, prévient l’éminence liégeoise. À Marrakech, il a battu des gars du top 60-70. Sa balance entre la vigilance et l’attention lui permet de gérer des joueurs du top 60. Avant, il avait besoin de trois sets pour battre un gars en dehors du top 100. Il progresse. Maintenant, il cherche d’autres matchs pour améliorer son attention. Ainsi, il pourra maintenir une tension plus durable avec des rythmes plus élevés. David sera alors capable de battre des joueurs classés entre les 50 et 30e places."

Cette fameuse attention n’est pas innée. Elle se travaille. Elle s’entraîne par des techniques de neurosciences. Dans le cas de Goffin, seul l’enchaînement de matchs peut lui faire baisser son système de vigilance.

«Il reste capable de sortir des coups d’éclat»

Ce scénario n’est possible que s’il évite les blessures. À 31 ans, "Le Goff" n’est plus un jeunot sur le circuit même s’il lui reste quelques belles années. "On voit d’autres joueurs qui ont une carrosserie déglinguée comme Jo-Wilfried Tsonga, Stan Wawrinka, Andy Murray ou encore Dominic Thiem. Chez David, tout ce qui a été cassé est réparé. Il sort de quatre années difficiles. À 31 ans, il a une condition physique remarquable. Tout est cohérent. Bien sûr, il n’aura plus la niaque de ses jeunes années. Mais, il reste capable de sortir des coups d’éclat. Et pourquoi ne pas le voir un jour remporter un Masters 1000? Sur une quinzaine, il est également capable de performer si tout se met dans le bon sens."

Il reste donc quatre ans au n°1 belge pour prendre du plaisir et un maximum de bonnes émotions sur le circuit. "Oui, après 35 ans, tout devient plus dur. Même Rafael Nadal souffre. Federer ne joue plus. J’insiste sur le fait que David a vraiment économisé son corps. Ceci s’explique par la fluidité de son mouvement. Il n’est pas surnommé le géomètre pour rien."

Le docteur Joris estime que l’équilibre entre la vigilance et l’attention sera atteint en septembre ce qui signifie que le Liégeois pourrait débarquer sur l’US Open avec un potentiel semblable à celui de sa fin de saison phénoménal de 2017 où il avait atteint la finale du Masters en battant notamment Rafael Nadal et Roger Federer et où il avait été le roi de la finale de Coupe Davis à Lille. En attendant, il débutera le tournoi de Monte-Carlo, ce mardi, contre le qualifié tchèque Jiri Lehecka.