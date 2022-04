David Goffin titré à Marrakech

"Je suis très content et fier de ma semaine, Je ne pouvais rêver mieux, expliqua un David Goffin tout joyeux après son sacre. Ce n’était pas simple, j’ai joué beaucoup de matchs difficiles. Mais au final, j’ai mon sixième titre en poche, ici, à Marrakech. Cela me donne beaucoup de bonheur et de confiance pour la saison sur terre battue."

Il ne craque plus au moindre problème

Ce titre à Marrakech a fait passer de nombreux feux au vert pour David Goffin. Psychologiquement, ce dernier a prouvé qu’il ne craquait plus au moindre problème. Par trois fois dans ce tournoi, il a été mené un set à zéro avant de retourner une situation compromise. Physiquement, notre compatriote, sous une chaleur bien présente, a enchaîné sans aucun problème cinq matchs en cinq jours dont deux de plus de deux heures et trente minutes. Preuve qu’à 31 ans, il a toujours bien travaillé sa condition. Et au niveau du tennis, malgré une inconstance encore présente, le Liégeois a retrouvé sa science du jeu, son toucher et ses coups gagnants.

"Deux fois cette semaine avant la finale, j’ai perdu le premier set et je suis toujours resté calme pour renverser la vapeur. C’était encore le cas aujourd’hui, car Alex Molcan jouait bien. Au début, il imposait un peu plus son jeu de gaucher. Il a un coup droit qui rebondit assez haut et me gênait dans mon revers. Il était meilleur que moi dans le premier set, puis j’ai réussi à jouer de mieux en mieux, à mieux servir, à être plus agressif au milieu du deuxième set. Après cela, j’étais le meilleur joueur sur le court. Je jouais encore mieux dans le troisième set, donc je suis vraiment content de la façon dont j’ai terminé avec un autre break et une belle balle de match. Je ne voulais pas servir pour le match, j’ai préféré finir par un break. J’étais venu ici pour jouer des rencontres. Et finalement, je repars avec la Coupe. Ce n’est que du bonheur!"

Il faudra maintenant travailler pour pouvoir reproduire ce genre de prestations contre des joueurs d’un niveau supérieur. Car à Marrakech, David Goffin n’a affronté aucun joueur du Top 50.