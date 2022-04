Goffin à nouveau top 50: «Cela me procure beaucoup de joie et de confiance pour la suite»

"Je suis très heureux, très fier de ma semaine", a-t-il dit à Belga après son triomphe. "Je suis super content de l’attitude affichée, car j’ai eu des matches difficiles. Ce n’est pas la première fois que je perdais le premier set, mais je suis toujours resté calme afin de parvenir à renverser la situation. Et en fin de compte, j’ai mon sixième titre en poche, ici à Marrakech. Cela me procure beaucoup de joie et de confiance pour la suite."

Il s’agit en effet du premier titre depuis le tournoi de Montpellier en février 2021 pour David Goffin, qui n’avait réussi à gagner que six matches sur le circuit ATP jusqu’ici cette année. Grâce à cette victoire, le N.1 belge va effectuer un bond de 27 places dans la hiérarchie, pour réintégrer le top 50, et pourra aussi aborder avec sérénité le tournoi ATP Masters 1000 de Monte-Carlo, où il doit défendre les points d’un quart de finale.

"Cela faisait un moment aussi que je n’avais plus remporté un titre sur terre battue. Et comme je l’ai dit, j’avais besoin de matches pour lancer ma saison sur terre battue, une saison qui est importante pour moi et que j’aime vraiment bien. Avoir ce titre ici à Marrakech, un endroit encore différent, me fait énormément plaisir. Et avoir cinq victoires d’affilée avant d’enchaîner par Monte-Carlo, c’est top!", a-t-il conclu.