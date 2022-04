Goffin «heureux» d’être en demies à Marrakech: «Longtemps que je n’ai plus eu de tels matches»

Il faut en effet remonter au mois d’avril 2021 pour retrouver trace d’une telle série, lorsqu’il avait atteint les quarts de finale du tournoi ATP Masters 1000 de Monte-Carlo, qu’il disputera la semaine prochaine par le biais d’une wild card. À l’époque, le N.1 belge avait battu successivement battu le Croate Marin Cilic, l’Italien Marco Cecchinato et l’Allemand Alexander Zverev, avant de s’incliner contre le Britannique Daniel Evans.

"Ce fut un nouveau match très long contre un Espagnol, similaire à celui de la veille (contre Pablo Andujar, Ndlr), a-t-il confié à Belga après sa qualification. "Je perds le premier set, un premier set très accroché, dans lequel j’ai mené 4-3, 15-40 avant de disputer un pas très bon tie-break (sic). Mais j’ai continué à rester solide mentalement, car je sentais aujourd’hui que j’avais tout dans la raquette pour gagner ce match. Mes frappes étaient agressives et je pouvais faire beaucoup de dégâts dans les échanges. Il fallait juste que je ne me décourage pas. Et c’est ce que j’ai fait. Tout de suite, j’ai pu le breaker au début du deuxième set pour passer au-dessus. Je suis parti à 2-0 et j’ai très bien servi à 5-4. Cela m’a donné beaucoup de confiance pour bien entamer le troisième set. Et lui a lâché, tandis que moi je me suis mis à jouer de mieux en mieux. Cela fait longtemps que je n’ai plus eu de tels matches, donc je suis très heureux d’être en demi-finale."

Commencer de cette manière la saison sur terre battue est très encourageant.

"Je suis là pour essayer de jouer le plus de matches possibles", a-t-il expliqué. "C’est le premier tournoi sur terre battue de l’année et je voulais donc surtout essayer d’avoir le plus de temps de jeu possible et d’enchaîner des matches. J’avoue que j’aurais préféré gagner un peu plus vite", a-t-il souri, "car ce fut un nouveau match dur, mais j’essaie surtout de m’accrocher, d’être présent mentalement. Et le jeu va finir par suivre, avec les heures passées sur le court, avec les frappes, avec les victoires. On le voit aujourd’hui et cette semaine. Cela se passe de mieux en mieux. Commencer de cette manière la saison sur terre battue est très encourageant."

Ce samedi, David Goffin tâchera de continuer sur sa lancée pour atteindre la finale, sa première depuis sa victoire au tournoi ATP 250 de Montpellier, en février 2021. De l’autre côté du filet, il retrouvera un autre ‘terrien’, en la personne de l’Argentin Federico Coria (ATP 60), 30 ans, finaliste l’été dernier sur la terre battue de Bastad.

"Physiquement je me sens bien et j’ai bien récupéré jusqu’à présent. Bref, ce n’est que du positif", a-t-il encore glissé. "C’est une belle semaine, mais le tournoi n’est pas encore terminé. Je vais tâcher d’aller plus loin, car j’en veux plus, et j’espère que je parviendrai à disputer un autre bon match."