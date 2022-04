ATP Miami: à 18 ans, Carlos Alcaraz s’offre son premier Masters 1000

L’Espagnol, désigné par les spécialistes comme le digne successeur de son compatriote Rafael Nadal, s’offre ainsi son premier Masters 1000 et devient le plus jeune joueur à l’emporter à Miami. Un honneur porté jusqu’ici par le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 mondial actuel, vainqueur en 2007 à 19 ans et 10 mois.

Entraîné par l’ancien pro Juan Carlos Ferrero, Alcaraz, qui aura 19 ans le 5 mai, est aussi le troisième joueur le plus jeune à remporter un Masters 1000 après l’Américain Michael Chang, vainqueur à Toronto en 1990 à 18 ans et 157 jours et Rafael Nadal, victorieux à Monte Carlo en 2005 à 18 ans et 318 jours.

Casper Ruud compte 7 titres ATP à son palmarès dont un succès à Buenos Aires cette année. Le Norvégien disputait dimanche sa 10e finale sur le circuit. Il n’a pas encore remporté de Masters 1000.