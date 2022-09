En avril dernier, Saint-Georges A frappait un gros coup en enrôlant Claude Bodart, ancien B0 et toujours classé B2 à 53 ans. Un renfort de choix pour les Saint-Georgiens qui sont parvenus à garder l’ensemble de leurs cinq joueurs de l’équipe première. Sixième la saison dernière en deuxième nationale, l’équipe hesbignonne évoluera pourtant un échelon en dessous cette année.

En cause? La nouvelle réforme du championnat qui inclut une division supplémentaire à l’échelon national. En N3, la première formation du matricule 193 tentera de briguer les premières places. "Sur papier, avec deux B2, deux B4 et deux B6, l’équipe a vraiment fière allure, commente Alain Simon. Malheureusement, on ne peut pas dire que nous sommes dans de bonnes conditions pour entamer la saison. Sur les douze derniers mois, on a tous été blessés et certains joueurs le sont toujours."

À commencer par Clément Bilas, déjà forfait pour les premières rencontres "Il souffre de l’épaule et on ne prendra aucun risque. Fabian Bolly n’est toujours pas entièrement remis de sa blessure au coude, alors que Thomas Bastin s’est déchiré les ligaments de la cheville en juin dernier. Pour ma part, je suis également diminué par plusieurs blessures, peste Alain Simon, qui se veut pourtant optimiste. Heureusement, Bruno Franzoi ne ressent plus de douleur après sa clavicule cassée, alors que Claude Bodart est en pleine forme après son opération l’année passée."

Des pépins physiques qui n’empêchent pas Saint-Georges de croire au Top 5. Au vu des forces en présence dans cette série C en Nationale 3, le club cher au président Bernard Destexhe aura fort à faire avec Meerdaal, Manage, Limal Wavre ou encore Libramont. "On fera les comptes après un mois de compétition. Il est encore trop tôt pour évaluer la chose. Pour l’instant, le plus important est de gérer les blessures et de prendre du plaisir. L’équipe vit bien", glisse le pongiste classé B6.

Ce samedi, Saint-Georges reçoit le Logis et espère se rassurer avec un premier succès.

Wallonie-Bruxelles: cette fois, Bettincourt ne devrait pas faire la culbute

Montés cette saison en régionale après avoir signé une très belle deuxième place en P1 il y a quelques mois, les Waremmiens sont de retour en Wallonie-Bruxelles après une première expérience en 2018-2019. Un exercice qui avait tourné court puisque Bettincourt n’était resté qu’une petite saison dans l’antichambre des divisions nationales.

Pour éviter de faire l’ascenseur, les Hesbignons ont transféré du lourd. Notamment avec les arrivées de Cédric et Antoine François en provenance d’Orp, alors que Julien Blavier, lui, effectue son retour en terres waremmiennes. "Il ne devrait pas jouer beaucoup de rencontres, au même titre que Christophe Pietroniro, qui, lui, a décidé de jouer avec l’équipe B", explique Christophe Lurkin.

Avec deux B4 et des joueurs devenus expérimentés, on pense évidemment à Lau Smeijsters pour qui la P1 était devenue trop étroite, Bettincourt est, cette fois, armé pour se maintenir aisément. L’objectif initial restera évidemment le maintien. "Je pense que le championnat sera très serré au milieu du classement. J’ai un peu regardé les différentes listes de force de nos adversaires et je m’attends à beaucoup de rencontres étriquées, glisse Christophe Lurkin. Pas mal de matchs devraient se solder par des 9-7 ou 10-6. Cette saison, j’espère que ça tournera dans le bon sens."

Une série à 11

Bettincourt bénéfice d’un petit coup de pouce puisque seulement onze formations composent la série A, ce qui signifie qu’il y aura un descendant en moins. Forcément une excellente chose pour des Waremmiens qui seront déjà au repos ce week-end. Qu’à cela ne tienne, les Hesbignons sont prêts. "Oui, là, on veut en découdre, sourit Christophe Lurkin. Notre préparation s’est bien passée et notre niveau semble assez bon."

De bon augure pour leur premier match de championnat face à Thuin, le 24 septembre prochain. Une équipe capable d’aligner quatre joueurs classés B4.

Provinciale 1

Série A

Trois clubs huy-waremmiens évolueront cette saison en P1A. Saint-Georges C, Chiroux A et Patapongistes. Pour le dernier cité, il s’agit d’une grande première dans l’histoire du club créé en 2008. "L’objectif sera avant tout de se maintenir le plus rapidement possible. Je ne suis pas encore à 100% mais de ce que j’ai vu, il y a clairement moyen d’y arriver", explique Serge Moureau, transféré en provenance de l’Astrid. Emmenés par Giuliano Ricottone, qui reste sur plusieurs saisons exceptionnelles en P2, les Antheitois auront fort à faire dans une série relevée.

Du côté de Chiroux A, après une dernière campagne très compliquée en Wallonie-Bruxelles, les Hannutois espèrent en avoir terminé avec la poisse. Si Michael Deville ne jouera plus et que Rony Polonioli a décidé d’aller voir ailleurs, la première équipe de Chiroux a retrouvé une base solide. "La grosse inconnue réside dans l’état de santé de David Delforge. Il souffre du dos et ne jouera déjà pas ce samedi. À part ça, je pense que l’équipe devrait se sauver sans trop de problèmes, résume Yvon Joiris. Cette saison, l’objectif sera de redynamiser le club avec certaines activités. Le comité s’est rajeuni avec des jeunes très motivés."

Enfin, dans les rangs saint-georgiens, on ne vise rien d’autre que le maintien également. "Comme c’est le cas depuis quelques années, la deuxième P1 va batailler toute la saison pour sa survie", glisse Alain Simon.

Série B

Quatre clubs de l’arrondissement ont été versés en P1B. Une série qui semble, sur papier en tout cas, moins relevée que la P1A. Ainsi, Wanze, Saint-Georges B, Viamont et Tihange tenteront de faire bonne figure cette saison.

À Tihange, on ne jure que par le maintien après un exercice 2021-2022 couronné par un titre de champion en P2. "Notre équipe est la plus faible de la série, explique Stéphane Klaric. On ne s’est pas renforcé et on essayera de prendre un maximum de points." Même constat quelques kilomètres plus loin, à Viamont. Restés en P1 à la suite de plusieurs forfaits à l’étage supérieur, les Amaytois devraient une fois de plus jouer les dernières places. Au contraire de Wanze A qui est parvenu à composer une équipe capable de jouer les premiers rôles. Alors qu’Émilien Piedbœuf est finalement resté au club, Éric Bauwens est arrivé une immense expérience derrière lui. "Même si Éric ne jouera que quelques matchs, ça reste une grosse recrue, constate Ronny Ceulemans. Cette saison, on peut nourrir de belles ambitions avec le haut de tableau pour nos jeunes. Il y a Émilien mais aussi Caleb Coulon ou encore Justin Diederen."

Troisième l’an dernier, Saint-Georges B espère faire mieux cette fois-ci et vise la montée. "Si on parvient à évoluer au complet chaque semaine, on a nos chances, indique Walter De Maa. Pour ça, on doit aussi se montrer régulier et ne plus débuter la saison avec autant de défaites."

Provinciale 2

En P2A, le TT Cercle s’attend à vivre une nouvelle campagne historique. Montés pour la première fois dans l’antichambre de l’élite provinciale, les Saint-Georgiens sont ambitieux. "Oui, on vise le titre, explique le président Quentin Servais. On s’est bien renforcé avec les arrivées de Benjamin Fissette et Fabrice Charlier et les joueurs sont motivés. Je pense que c’est le moment idéal pour tenter de rejoindre la P1." Une série dans laquelle on retrouvera Wanze B. "Avec le maintien comme principal objectif", indique Ronny Ceulemans.

En P2B, Marchin, avec Loic Ferire et Alexandre Bastin, s’avance en ogre de la série. "On va essayer de jouer le titre", explique le second cité, de retour dans le club de ses débuts. Crisnée, qui a perdu son meilleur élément en la personne de Robin Focan parti à Ans, tentera d’éviter la descente.

En P2C, Saint-Georges D, Renaissance et Viamont B se croiseront cette saison. Si les Saint-Georgiens, qui évolueront avec deux jeunes du cru, ne devraient pas avoir de mal à se maintenir au même titre que Renaissance, les regards seront tournés vers Viamont B. Dans une série avec deux descendants, la tâche s’annonce étriquée pour les Amaytois.

Enfin, en P2D, Templiers, Chiroux B et Wanze C seront de la partie. Les Hannutois de Chiroux ne devraient plus avoir de problème d’effectif. "Les arrivées de Bernard et Nicolas Mottin sont une très bonne chose pour le club, se réjouit Yvon Joiris. L’équipe visera le maintien." Même son de cloche pour la troisième formation wanzoise. "Avec deux P2, on est armé pour faire progresser les jeunes. Ceux-ci seront encadrés par des gars d’expérience", confie Ronny Ceulemans. De son côté, Templiers devrait vivre une saison sans encombre comme ce fut le cas lors du dernier exercice.