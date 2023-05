Grâce à cette victoire, le Limbourgeois va empocher la coquette somme de 557 000 €. Surtout, il a gagné le respect de tous au sein de sa discipline. A commencer par les médias britanniques qui ont été bons joueurs malgré la défaite de leur compatriote. “Il n’a pas voulu être le prototype même d’un champion du monde”, commence The Independant. “Cette semaine, il a embrassé le véritable 'Brecelisme'. Il a remporté le tournoi avec un tel détachement, particulièrement en finale. Beaucoup de champions ont eu un style offensif. Mais peu l’ont fait avec une telle nonchalance. Autour de la table, le Belge a flotté. Il s’est approché de chaque balle comme s’il faisait ses courses et a semblé insensible à l’excitation qui régnait dans l’arène.”

Pendant le tournoi, celui que l’on surnomme le “Belgian Bullet” avait beaucoup fait parler de lui. Notamment lorsqu’il avait expliqué sa préparation pour venir à bout de Ronnie O’Sullivan, numéro un mondial. Un style qui diffère forcément des autres joueurs du circuit. Et qui a beaucoup amusé le Daily Mail. “Le fêtard entre dans l’histoire”, titre le quotidien. “Pas mal pour un gars qui ne s’entraîne pas. Pas mal pour quelqu’un qui boit autant qu’il joue au snooker. Ce n’est pas l’âge ou la nationalité du Belge de 28 ans qui le rend si impressionnant, mais son style.” Le journal souligne également les immenses qualités sportives du joueur. “Brecel est un grand amuseur public qui peut faire plaisir à ses fans pendant des années. Ce joueur insouciant a surtout réalisé des tirs et des breaks spectaculaires. Il a réussi une véritable démonstration à certains moments de la finale.”

Leandro Trossard n’est plus seul !

Personne ne sait encore où Luca Brecel a célébré son titre. Une chose est certaine en revanche : la Belgique possède un incroyable talent. “Peu de gens auraient pu être préparés à son départ fulgurant dans une finale qui était annoncée comme un grand test de résistance mentale. Mais son talent incontestable a fait la différence. Avec son style haut en couleur, Luca s’est fait de nouveaux fans dans le monde entier”, a ajouté la BBC.

Pour The Guardian, une nouvelle star de la discipline est née. “Le garçon qui a pris une queue de billard pour la première fois à l’âge de neuf ans a tenu sa promesse”, écrit-il. “Jusqu’à présent, Leandro Trossard était l’exportateur le plus connu de Maasmechelen, mais la Belgique a désormais une nouvelle rock star. Luca Brecel n’est pas un champion de snooker classique.” Le quotidien souligne également le parcours incroyable lors de la compétition. “Il y a trois semaines, Brecel n’avait jamais gagné une rencontre en championnat du monde. Pire, il avait été éliminé au premier tour lors de ses cinq apparitions au Crucible. Mais aujourd’hui, le Belge tient son premier trophée de champion du monde.”

”Échouer à se préparer, se préparer à réussir”

Afin d’évoquer la victoire de notre compatriote, The Sun a fait simple mais efficace : “Une victoire de Brec”, titre le Tabloïd. “Luca a gagné après la préparation la moins orthodoxe de l’histoire du sport. Sa devise s’est vérifiée : échouer à se préparer, se préparer à réussir. Brecel était détendu et s’est appuyé sur son talent et ses tripes pour traverser les moments difficiles. Le 'Showman' a vaincu le 'Slowman' avec un fantastique coup dans la frame 33. On dansera dans les rues d’Anvers et de Bruxelles. Et si tout le monde s’abstient de boire des bières belges bien fortes, les fêtes vont probablement durer des jours.”

Avec cette victoire, Luca Brecel a mis un coup de projecteur sur une discipline qui est davantage perçue comme un loisir de café que comme un réel sport. De quoi faire dire au Telegraph que ce succès “pourrait être un catalyseur pour le snooker en Belgique”. “Les tatouages sur les doigts de Luca Brecel épellent les mots 'free bird' (oiseau libre). Le Crucible a rarement vu un joueur jouer avec une nonchalance aussi inspirée. La victoire de Brecel est un véritable choc sportif et pourtant, elle n’est pas surprenante. C’était un prodige qui est arrivé sur le circuit professionnel avec d’énormes attentes.”

Au-delà de la Belgique, Steve Davis, véritable icône du sport, pense que Luca Brecel va inspirer de nouveaux joueurs. “Les jeunes vont le regarder et se dire que c’est comme ça qu’il faut jouer, qu’il faut gagner. C’est formidable de voir comment il joue au snooker. Il repousse les limites du jeu au-delà de ce que nous pensions possible.”