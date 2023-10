Alexandre Boucheix, alias Casquette Verte, va vivre sa 4e Diagonale des Fous : “Tu sais d’office que, à un moment, tu vas te prendre une claque”

Ce jeudi soir, Casquette Verte s’élancera pour la quatrième fois sur la Diagonale des Fous, épreuve de 165 km pour 10000 mètres de dénivelé positif à travers l’île de la Réunion.

Avant cela, il a déjà accumulé 8500 kilomètres en courant cette année. Un menu devenu habituel pour celui qui a terminé 21e du dernier UTMB, le 1er septembre dernier, et qui, depuis, a déjà enchaîné avec un 75 km lors d’une épreuve dans le Jura. Sans oublier sa sortie quotidienne de 25 à 30 bornes dans Paris.

Avant le départ de la Diagonale, nous avons eu l’occasion de le croiser, ce mercredi.

Alexandre, quelles sont vos ambitions avant de vous élancer pour une 4e expérience à travers l’île de la Réunion ?

”J’arrête les objectifs ici. À partir du moment où c’est le 4e, je sais que ce sera le bordel à un moment ou l’autre. La Diagonale, tu essayes juste de la courir, d’aller au bout et de faire le mieux possible. Tu sais que, à un moment, tu vas te prendre une énorme claque, donc les objectifs, ça ne sert à rien, sauf à les louper. Je vais plutôt essayer d’y aller le plus détendu possible car il n’y a que comme ça qu’on peut en profiter vraiment.”

À l’instar des coureurs belges, on doit souvent vous demander comment vous faites pour vous entraîner à l’ultra-trail en habitant Paris…

”On me le pose tout le temps cette question ! En fait, beaucoup n’arrivent pas à comprendre que, à Paris, on n’a pas de montagnes mais on a du mental. Quand on n’a que des côtes qui font 30-40 mètres, on les fait à de multiples reprises. 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois. Ça forge le mental et ça apprend à courir en montée. Par contre, ce que ça n’apprend pas, c’est la descente et la technicité. Pour ça, il faut bouger, s’entraîner en montagne ou y faire des courses. Moi, ça fait 8 ans que je cours et je n’ai pas encore appris comment ça fonctionnait. Va valoir que je continue à faire des courses car je ne compte pas quitter Paris…”

Mais ça fait aussi de vous le coureur que vous êtes, avec de bonnes capacités de relance, non ?

”Les citadins sur un ultra, on les reconnaît comme ça ! Dès qu’il y a un bout de plat ou de bitume, on y va, c’est pour nous, là où d’autres vont en profiter pour récupérer. Après, on perd tellement de temps en descente ou dans les passages techniques que ça s’équilibre un petit peu. Au final, on n’est jamais dans le même rythme que les habitués de la montagne.”