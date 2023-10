La Diagonale des Fous 2023 débute ce jeudi soir : voici tous les Belges engagés sur les 4 courses du Grand Raid de la Réunion

Les premiers coureurs devraient mettre environ 24 heures pour boucler le parcours, qui se termine au stade de La Redoute à Saint-Denis. Soit bien plus que les premiers sur l’UTMB par exemple, ceci en raison de la technicité et de la difficulté du parcours.

Les courses du Grand Raid. ©GrandRaid

Trois autres courses, outre la Diagonale, se disputent également dans le cadre du Grand Raid : le Trail du Bourbon (109 km et 6260 D +), la Macareignes (71 km et 4010 D +) et, en équipe de 4, le Zembrocal Trail (147 km et 7910 D +).

Au total, une centaine de Belges sont engagés dans les différentes courses, dont 71 sur la Diagonale. C’est plus du double par rapport à 2022.

Les favoris de la Diagonale des Fous 2023

François D’Haene, qui fait son retour à la compétition après une longue blessure, est la tête d’affiche de cette édition. S’il est difficile de prédire comment son corps va réagir à un tel effort après plus d’un an sans ultra, le Français, déjà quatre fois vainqueur à La Réunion, fait incontestablement figure de favori.

On retrouvera également certainement Ludovic Pommeret devant. A 48 ans, le Français, 3e fois 2e sur le Grand Raid, répond toujours présent sur les grands rendez-vous. Fin août, il a encore fini 5e de l’UTMB. On notera encore les présences du Suisse Jean-Philippe Tschumi, 2e l’an dernier et qui dispute son 4e Grand Raid. Mais aussi du Corse Lambert Santelli, qui adore les lieux et qui s’est déjà imposé sur le Trail de Bourbon (2019). A suivre également les Français Cédric Chavet, Aurélien Dunant-Pallaz ou encore Alexandre Boucheix, alias Casquette Verte.

Antoine Guillon, vainqueur en 2015 et qui a pris part aux 15 dernières Diagonale, ne sera par contre pas au départ de cette 31e édition suite à une fracture de l'humérus gauche lors d'un dernier entraînement.

Côté féminin, Katie Schide, lauréate de l’UTMB 2022, s’essayera pour la première fois sur le Grand Raid. On retrouvera également Camille Bruyas, pour qui tout a réellement débuté à la Réunion où elle a séjourné plusieurs années. En 2018, elle avait pris la 5e place de la Diagonale. Emilie Maroteaux (La Réunion), victorieuse en 2021 dès sa première paricipation, sera de retour et a fait de la Diagonale son objectif de l’année. Comment ne pas évoquer non plus le retour de Marcelle Puy-Vienne, à 53 ans. Avec cinq succès, entre 1995 et 2010, elle détient un record jamais égalé jusqu’ici.

La liste des participants belges présents sur les courses du Grand Raid 2023

Diagonale des Fous (71 Belges – 165 km et 10000 D +)

AMMENDOLA ANTONIO

BEGUIN OLIVIER

BERNARD FREDERIC

CARETTE FLORENT

CEINOS RODRIGUE

CICCARELLI SOUMINA

CLAUSSE ETIENNE

COSTA MÁRCIO

DEBOUCHE GERARD

DEGEY MAXIME

DELFOSSE GENEVIÈVE

DERAVET BERNARD

DERCQ FRÉDÉRIC

DESCAMPS XAVIER

DUTZ OLIVIER

EVRARD YVES

FRANÇOIS BERTRAND

FRANÇOIS THIBAUT

GEERTS FRÉDÉRIC

GENESTE VICTOR

GEORGES BENOIT

GOFFE NICOLAS

GOUSSEY DIDIER

GRETRY JONAS

GROFFIER JEROME

GUISSART ALAIN

HANSEZ BENOÎT

HENRIET NICOLAS

HENRY MARC

HUET EMMANUEL

JOASSART MARTIN

LEJEUNE MICHAËL

LEJEUNE THIBAUT

LEROY RÉGIS

LEYENS PIERRE

LIPPENS KEVIN

LOVENFOSSE TANGUY

LUX ARNO

MAISONNIER ALEXANDRE

MARCHAL QUENTIN

MARLIER DAVID

MARTINOT SANDRINE

MASSART PASCAL

MINCKWITZ STANY

MONSIEUR MICHAËL

MUSEUR CHRISTOPHE

OOST OLIVIER

OTJACQUES GEOFFROY

POTTIEZ EVE

RAUSIN BRICE

REYNARTZ NADINE

ROMAN JEAN-LUC

SCOUFLAIRE HÉLÈNE

SEPTROUX ANTOINE

SIMON QUENTIN

SIMONIS JULIEN

SLEGERS NICOLAS

THIRY JEAN-CHRISTOPHE

THOMAS CHRISTOPHE

TOPART NICOLAS

TOUCHEQUE GREGORY

VALENNE LOIC

VAN DE WERVE WAUTHIER

VAN NIEUWENHUYZE ERIC

VANBENEDEN KRISTOF

VANHULST NICOLAS

VERRIERE MAXIME

VERVY QUENTIN

WARNAUTS GEOFFROY

WIART YVES

XHAET VINCENT

Mascareignes (16 Belges – 71 km et 4010 D +)

AGNESSEN ANNE

ANCIAUX CAMILLE

BACHY VÉRONIQUE

BELLIER PIERRE

BERTHO INGRID

CALLEEUW STEPHANE

DRAYE NICOLAS

FASSEAUX ANTOINE

KERENS ANNE

MEADE MELISSA

MOERMAN MAUREEN

MULLER JOSÉPHINE

PASQUASY JONATHAN

SIMITAMBE EMILIE

STELANDRE JUSTINE

TREVISSON DOMINIQUE

Trail de Bourbon (11 Belges – 109 km et 6260 D +)

BLESIN ARNAUD

BOUTARD FABRICE

COLLOT SÉRIMA

CORNET SÉBASTIEN

DUCARME YANNICK

DUQUENNE MICKAEL

MEURICE JEAN

MOUTIAPOULLE GERALD

QUERTINIER ANNE-LAURE

RABALLAND MARION

SANDRON THIBAUT

Zembrocal Trail (2 équipes de 4- 147 km et 7910 D +)