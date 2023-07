La chaleur déjà bien présente aux petites heures n'a pas découragé les traileurs ce dimanche matin. Ils étaient plus de 900 a s'aligner sur une des quatre distances proposées.

C'est aux portes du Condroz, à Gives, que l'Asbl " Vieux Charbonnage " avait encore mis les petits plat dans les grands pour concocter de magnifiques parcours, allant de 7 à 37 kms.

Le point d'orgue, attendu par beaucoup et redouté par d'autres, était une fois encore la montée finale du terril. Un chrono spécial y était d'ailleurs disposé.

Le juge final du trail de la cochonne, la fameuse montée du terril. ©V.L

De la petite cochonne avec ses 7 km et 220m d+ à la méga cochonne de 37km et 1250m d+, en passant par la cochonne ( 13km et 450m d+ ) et la grosse cochonne ( 23km et 820m d+ ) , il y en avait donc pour tous les appétits.

La fête tant attendue a cependant été gâchée suite à un arrêté communale qui a mis fin à la manifestation en début d'après midi.

Le risque d'orage était trop élevé et les autorités ont joué la carte de la prudence. La déception était bien palpable dans le chef des organisateurs.

Les résultats

7 km

1. Victor DUCHENE: 30'24; 2. Aaron FRISON: 32'15; 3. Gilles ANCION: 32'23

1. Klara FRISON: 39'46; Amandine MERCIER: 43'30; Angélique LATINIS: 46'26

12 Km

1. Joachim LIBOIS: 59'59; 2. Geoffroy GILLET 1h06; 3. Stephen RADELET 1h08

1. Justine GUBIN: 1h27; 2. Margaux PIRARD: 1h30; 3. Marie DESTREBECQ 1h34

23 km:

1. François ROUCHET: 1h54; 2. Jonathan GROSDENT: 1h59; Valentin BRAHY: 2h00

1. Sarah ACQUISTAPACE: 2h27; 2. Valérie SEUTIN: 2h36; 3. Emmanuelle DEVAUX: 2h40

37 km:

1. Sven VANBAELEN: 3h22; Jean-Roch BONHOMME: 3h26; Jeremy PISSENS: 3h32

1. Maëlle LEVACQ: 4h27; Celine GODAERT: 4h28; Lolo Patin: 5h00

Malgré la chaleur..... ©V.L

La montée finale ©V.L

Chaud, chaud..... ©V.L

La montée finale ©V.L

La chaleur a marqué les corps ©V.L