Triplé historique à Bruxelles pour Amaury Paquet : “L’aboutissement de ma relation avec les 20 Km”

Amaury Paquet, avec cette troisième victoire de rang, vous êtes arrivé au bout de votre belle histoire avec les 20 Km de Bruxelles ?

“Je pense que c’est l’aboutissement de ma relation avec cette belle course, même si on ne peut jamais dire que ce sera ma dernière victoire ou présence à Bruxelles. Je suis vraiment fier de ce triplé que personne n’avait fait jusqu’ici. Et franchement, ce fut le succès le plus inattendu. Il y a un bel écart mais j’avoue avoir eu peur de Lahsene Bouchikhi durant toute la première partie de course, ainsi que de ce coureur (NdlR : l’Ethiopien Solomon Belayneh) que personne ne connaissait. ”

Après ce nouvel épisode victorieux, est-ce que les 20 Km de Bruxelles peuvent encore vous offrir d’autres émotions ?

“Ce qui est sûr, c’est que j’en ai vécu des belles ce dimanche. Notamment juste après mon arrivée, quand j’ai pu rejoindre une des équipes du team Tous à Bord pour franchir la ligne avec eux. Ce fut un beau moment. Et puis, gagner une course tactique, ça donne des émotions, peu importe où cela se passe. J’ai aussi été soutenu comme jamais, tout au long du parcours par des gens que je ne connais pas du tout et qui criaient mon nom. C’est une sensation incroyable. ”

Amaury Paquet a pu partager l'émotion de sa victoire avec ses amis présents au sein d'une des équipes de l'asbl Tous à Bord. ©ennio cameriere

Vous avez encore appris ?

“Oui, on apprend toujours. Sur soi, sur la façon de gérer une course. J’espère que je pourrai un jour mettre à profit cette expérience sur un championnat, grand ou petit, si j’y arrive un jour. C’est l’objectif désormais. Le fait d’avoir tiré la course pendant 12 kilomètres m’aidera certainement pour mon prochain semi, aux Pays-Bas, où je partirai sans doute assez seul avec l’objectif d’aller chercher une qualification pour les Championnats du monde. ”

Cette victoire, vous êtes allé la chercher tel un coureur cycliste, en posant une attaque pour vous extirper du groupe de tête dès avant la mi-course. Racontez-nous.

“Au 9e km, dans le Bois de la Cambre, nous étions encore quatre. Ce n’était pas pour me rassurer. On m’avait dit d’être patient mais je n’ai pas écouté les conseils. J’ai pris des risques, en jouant avec les spécificités des 20 Km de Bruxelles où l’on rattrape et doit slalomer entre les coureurs partis du box handisport. J’ai vu un trou à droite d’un groupe et je m’y suis engouffré. Les autres sont allés par l’extérieur. J’ai fait un petit écart qui n’a cessé de grandir vu que je m’impose avec une belle avance. ”

Qu’allez-vous faire maintenant avec la prime ?

“Aller chercher une bouteille de Spa, c’est tout ce que gagner les 20 Km de Bruxelles offre à son gagnant. (rires) Mais la coupe est plus belle que les deux années précédentes. Je suis content de pouvoir retourner à la maison avec celle-ci. ”