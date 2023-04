Marathon des Sables : quel est le contenu du sac d’un coureur ? (vidéo)

Vu que les coureurs partent en full autonomie (à l’exception de l’eau et de la tente), il faut absolument tout prévoir pour une durée de 6 jours. Poste primordial : la nourriture depuis le premier petit-déjeuner jusqu’à l’arrivée de la dernière étape. Le règlement stipule que chaque coureur doit être en mesure de justifier l’équivalent de 14 000 kcal pour l’ensemble de la course et au moins 2 000 kcal par jour. Il faut donc compacter toute sa nourriture lyophilisée de manière à réduire le volume et le poids au maximum.

Côté pratique, il faut aussi emporter un sac de couchage et, pour le confort, un matelas, ça peut vous aider à passer de bonnes nuits.

Que prévoit le règlement ? On vous le glisse ci-dessous. Et pour les détails, on vous présente le contenu de notre sac dans la vidéo. On est parvenu à atteindre environ 9,5 kilos (sans eau).

ART. 24 : ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE DES CONCURRENTS

Chaque concurrent doit prévoir son équipement personnel pour l’épreuve. L’ensemble de l’équipement obligatoire et les effets personnels de chaque concurrent (nourriture, matériel, le kit course, etc.) devront représenter un poids global minimum de 6,5 kg et maximum de 15 kg. Ce poids ne comprend pas la quantité d’eau journalière.

Tout concurrent devra remplir les obligations mentionnées ci-dessous lors des contrôles administratifs et techniques au Maroc (voir ART. 27 et 28).

Nourriture :

Chaque concurrent doit prévoir ses besoins alimentaires du 23 au 29 avril inclus. Il devra sélectionner les aliments qui lui semblent les plus adaptés aux efforts engagés, aux conditions climatiques, au transport et au poids. Chaque concurrent devra disposer obligatoirement de 14 000 k/calories minimum soit de 2 000 k/calories par jour de course sous peine de pénalités (voir ART. 27 et 28). Tout aliment hors de son emballage devra être muni, de façon lisible, de l’étiquette nutritionnelle figurant sur le produit concerné.

À noter que les 2 000 k/calories demandées le jour de l’étape Charity représentent une portion de nourriture de “secours” obligatoire.

Les réchauds à gaz sont formellement interdits.

Matériel obligatoire :

un sac à dos MARATHON DES SABLES ou équivalent

un sac de couchage,

une lampe frontale + 1 jeu complet de piles de rechange (ou batterie de rechange avec chargeur externe/solaire)

10 épingles à nourrice,

une boussole à 1° ou 2° de précision,

un briquet,

un sifflet,

un couteau lame métal,

un antiseptique cutané,

une pompe à venin,

un miroir de signalisation,

une couverture de survie,

un tube de crème solaire de 50 ml minimum

200 euros ou 2 000 dirhams,

le passeport ou pour les résidents marocains la carte d’identité valable au minimum jusqu’à la fin du séjour au Maroc. MAIS par mesure de sécurité, il est vivement recommandé d’avoir un passeport valable au minimum un mois après ; à défaut, AOI décline toute responsabilité en cas de problème.

le certificat médical original fourni par AOI, dûment rempli et signé par le médecin

l’ECG original et son tracé au repos

Kit course :

Fourni par l’organisation, il comprendra :